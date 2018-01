Lavastoviglie attenzione | può ospitare batteri pericolosi per la salute

: Attenzione alla lavastoviglie: può ospitare batteri e funghi potenzialmente mortali - GLI INFORMATI -… - Glinformati : Attenzione alla lavastoviglie: può ospitare batteri e funghi potenzialmente mortali - GLI INFORMATI -… - infoitsalute : Attenzione alla lavastoviglie: può ospitare batteri e funghi potenzialmente mortali (Meteo Web)… - Barcellonameteo : Attenzione alla lavastoviglie: può ospitare batteri e funghi potenzialmente mortali -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Si tende a pensare alle cucine delle nostre case come a uno dei luoghi più puliti e asettici. In realtà le cose non stanno esattamente in questi termini perché proprio il luogo della casa a cui poniamo piùin termini di igiene, in realtà può regalarci qualche sorpresa tutt'altro che piacevole. Stando infatti a uno studio condotto dalle Università di Copenaghen e di Lubiana è emerso che lerappresentano in assoluto l'elettrodomestico maggiormente esposto alla contaminazioneca. Nello specifico i ricercatori hanno preso in esame i sigilli in gomma di 24 lavapiatti. Dall'analisi è stata evidenziata la presenza diquali Escherichia, Acinetobacter e Pseudomonas (tutti in grado di provocare patologie negli esseri umani), e di funghi quali Candida, Rhodotorula e Cryptococcus. A favorire la presenza di questiè l'ambiente ...