L' ambasciata Usa in un anno Dimezzati fondi ai palestinesi

"Trump sarà veloce - ambasciata Usa a Gerusalemme entro l'anno" : Benyamin Netanyahu ha definito "una buona cosa" la decisione Usa di tagliare i fondi all'Unrwa (l'agenzia Onu per i profughi palestinesi) e si è detto fiducioso che Trump sposterà l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme "molto più velocemente di quanto si pensi, probabilmente entro un anno".La mossa Usa - ha detto in viaggio in India ai media israeliani - "è la prima volta di una sfida all'Unrwa, dopo 70 anni. ...

Trump annulla la sua visita a Londra : "Troppo costosa la nuova ambasciata USA. E troppo fuori mano" : L'inaugurazione e' prevista per il prossimo mese. Nei giorni scorsi sulla stampa britannica erano state pubblicate notizie secondo cui la visita sarebbe stata contrasssegnata dalle proteste

Femen - la protesta all'ambasciata Usa di Kiev : l'attivista tutta nuda - spettacolo horror : Belle, bellissime e rigorosamente tutte nude. Si parla delle Femen , le attiviste ucraine pronte sempre a togliersi i vestiti per protestare contro tutto e tutti, dal Papa ai governi di mezzo mondo. Questa volta, nel mirino delle Femen, ci finisce Donald Trump per le recenti dichiarazioni sul 'bottone nucleare' con cui ha minacciato la Corea del Nord e Kim Jong-un . La protesta è andata in ...

ONU : No ambasciata Usa a Gerusalemme : Certo è vero che gli Usa pagano il 22% del bilancio, ma ciò significa che il resto del mondo paga il 78% del rimanente. Con questi soldi, ad esempio, si finanzia l'assistenza ai rifugiati che ...

Trasferimento della loro ambasciata a Gerusalemme - altre Nazioni seguiranno gli Usa : Lo Stato di Israele sta tenendo contatti con almeno 10 Nazioni per il Trasferimento della loro Ambasciata a Gerusalemme. Lo ha comunicato il vice ministro degli Esteri, Tzipi Hotovely, precisando che alcuni sono europei. Le richieste – ha spiegato Hotovely…Continua a leggere →

Il Guatemala segue Trump : sposterà l'ambasciata a Gerusalemme : Il Guatemala è il primo Paese a seguire Trump. Il presidente Jimmy Morales ha annunciato che trasferirà la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme...

