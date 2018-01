"La vita è prendersi per mano - non è una competizione" : Elisa ricorda loro telefonata con Dolores O' Riordan : "Camminiamo e ci prendiamo per mano. La vita è prendersi per mano, non è una competizione": sono queste le parole che Dolores O' Riordan rivolse ad Elisa durante quella loro prima telefonata. La cantante italiana ha ricordato la voce dei Cranberries in un lungo post su Facebook, partendo proprio da quella chiacchierata, che sembrava quasi un sogno, tanto sconvolgeva per la sua normalità.Una conversazione, poi un incontro e ...