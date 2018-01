La serie tv su Gianni Versace in cui manca Gianni Versace : Le categorie “bello” e “brutto” sono riduttive per la televisione d’autore della fucina di Ryan Murphy, che con la seconda stagione di American Crime Story dedicata all’assassinio di Gianni Versace disattende (volutamente, di certo) le aspettative dello spettatore: basta arrivare al terzo episodio per rendersi conto – con curiosità, ma non senza una certa delusione – che lo stilista italiano, il ...

Ecco perché vorrei abbracciare Donatella dopo aver visto la serie sull'omicidio di Gianni Versace : Provate ad immaginare, anche solo per un istante, di aver fatto parte della famiglia di Gianni Versace quando era ancora vivo, di aver avuto l'onore di conoscere prima l'uomo e poi lo stilista di fama mondiale ucciso con un colpo di pistola il 15 luglio del 1997, anticipando la morte altrettanto tragica della sua migliore amica, Lady Diana. Immaginate di aver vissuto e condiviso con lui momenti importanti, belli o brutti che siano, di essergli ...

La serie TV su Gianni Versace : la famiglia prende le distanze : Cosa ne pensa la famiglia Versace della nome serie? Contro la serie Tv si dichiarano pronti a prendere provvedimenti legali La famiglia Versace contro The Assassination of Gianni Versace, la serie Tv che racconta la tragica fine dello stilista italiano, ucciso tragicamente nel 1997. La storia vanta tra i suoi protagonisti di punta Penelope Cruz e […] L'articolo La serie TV su Gianni Versace: la famiglia prende le distanze proviene da ...

È polemica su American Crime Story – L’omicidio di Gianni Versace - la famiglia dello stilista contro la serie : Tra i titoli più attesi del nuovo anno, la nuova stagione della serie antologica di Ryan Muphy American Crime Story - L'omicidio di Gianni Versace, basata sul libro Vulgar Favors di Maureen Orth, non ha certo reso tutti entusiasti. La famiglia dello stilista, assassinato nella sua casa di Miami Beach, in Florida, la mattina del 15 luglio 1997, non ha gradito l'idea di mettere in scena un racconto tutto incentrato sulla morte del loro caro e ...

La famiglia Versace contro la serie tv su Gianni : "E' pura finzione" : 'La famiglia Versace non ha autorizzato né ha avuto alcun coinvolgimento nella serie televisiva dedicata alla morte di Gianni Versace'. A pochi giorni dalla messa in onda della serie tv: American ...

L'omicidio di Gianni Versace nella serie 'American Crime Story'" : Arriva dal 19 gennaio su FoxCrime (Sky, 116) American Crime Story: The assassination of Gianni Versace , la serie basata sul libro della giornalista di Vanity Fair Maureen Orth, Vulgar Favors (...

