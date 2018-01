La Norvegia vieta l’allevamento di animali da pelliccia

: RT @beamontini: Anche la Norvegia vieta gli allevamenti da pelliccia: e in Italia? - evavola : RT @beamontini: Anche la Norvegia vieta gli allevamenti da pelliccia: e in Italia? - ottengotutto : RT @repubblica: La Norvegia vieta gli allevamenti di animali da pelliccia - MOdissea : RT @CorriereAnimali: ++++Una notizia davvero importante+++ - giornalisteTV : RT @chruggeriTg2: La #Norvegia vieta gli allevamenti di animali da pelliccia - nicola_atlante : RT @repubblica: La Norvegia vieta gli allevamenti di animali da pelliccia -

Leggi la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Al bando gli allevamenti didain. Il governo ha stabilito che il divieto diventerà definitivo entro il 2025 in seguito al progressivo smantellamento e chiusura dei 200-250 allevamenti in funzione. Con circa 610 mila visoni e 150 mila volpi, secondo dati del ministero dell’Agricoltura, laè uno dei maggiori produttori europei, specie dopo che il divieto di allevaredaè stato introdotto nel Regno Unito (2000), quindi Austria, Croazia, Danimarca, Serbia, Slovenia e Olanda con legge approvata nel 2013 i cui effetti definitivi si daranno nel 2024. La decisione è stata assunta dal governo conservatore della premier Erna Solberg su istanza del Partito Liberale che aveva posto la condizione del bando per entrare a far parte della coalizione nel governo di minoranza in carica a Oslo. Nel 1939 laera il primo produttore di ...