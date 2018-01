La modella che ha perso la gamba a causa dell' assorbente interno ha subito l' amputazione

Ariel Meredith : la modella americana che fa impazzire il mondo - : Si chiama Ariel Meredith, è nata l'11 luglio del 1986 a Shreveport, località della Louisiana, ed è una modella americana che nel 2009, nel 2013, nel 2014 e nel 2015 è apparsa sulla copertina di "Sport ...

Una nuova fonte di elettricità per i pacemaker è modellata sulle anguille elettriche : I ricercatori stanno cercando di trovare un modo sicuro e non tossico di alimentare impianti elettrici come i pacemaker esaminando le anguille elettriche. Se si riesce a sviluppare il prototipo con successo, sarebbe più sicuro per il corpo perché non sarebbe potenzialmente tossico come le batterie tradizionali e potrebbe eventualmente funzionare con fluidi corporei. È anche flessibile, trasparente e funziona con una soluzione di sale e acqua. I ...

Francesca Sofia Novello - la modella di underwear che tutti paragonano a Brooke Shields : Quando uscì Laguna blu (nel 1980) lei non era ancora nata, ma probabilmente si sarà vista il film dopo che in molti hanno iniziato a paragonarla a Brooke Shields. Un accostamento niente male per Francesca Sofia Novello, giovane modella italiana di underwear che ora compare anche nella nuova campagna di Guess (senza mai trascurare gli studi di Giurisprudenza). Una lunga chioma castana e grandi occhi chiari, è davvero incantevole. Forse anche ...

Nina Moric - la croata separata dal figlio anche a Natale : il triste e rassegnato sfogo della modella sui social : Nina Moric ed un altro Natale lontana da Carlos, la modella croata racconta su Instagram il suo dramma di madre Nina Moric ha avuto un figlio con Fabrizio Corona precisamente 15 anni fa. Carlos però ...

Lauren Wasser : la modella che ha perso una gamba per colpa di un tampone Video : La storia di #Lauren Wasser è drammatica. All'eta' di 24 anni, un tampone la portò sull'orlo della morte ed una delle sue gambe fu amputata. Anche in questa condizione però, la top model ha continuato a svolgere il suo lavoro diventando un esempio di forza e coraggio. Purtroppo soffre sempre di gravi problemi di #salute e, cinque anni dopo l'accaduto, potrebbe addirittura perdere anche l'altra gamba. La sua 'missione', ormai da anni, è quella di ...

Lauren Wasser : la modella che ha perso una gamba per colpa di un tampone : La storia di Lauren Wasser è drammatica. All'età di 24 anni, un tampone la portò sull'orlo della morte ed una delle sue gambe fu amputata. Anche in questa condizione però, la top model ha continuato a svolgere il suo lavoro diventando un esempio di forza e coraggio. Purtroppo soffre sempre di gravi problemi di salute e, cinque anni dopo l'accaduto, potrebbe addirittura perdere anche l'altra gamba. La sua 'missione', ormai da anni, è quella di ...

Aleksandra Soldatova - la ginnasta e modella russa che fa impazzire il web : La sua pagina Instagram è seguitissima e non solo per via dei risultati raggiunti nello sport. Già, perché la ginnasta russa si mostra ai fan in tutto il suo splendore. Vedere per credere. MEDIA ...

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ Nuove critiche per la modella : ecco perchè (Grande Fratello Vip 2) : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER, a sorpresa la modella argentina rinvia la convivenza con il ciclista e ammette che c'è ancora tanto affetto con l'ex fidanzato Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 22:40:00 GMT)

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ 'Ha promesso che mi sposerà!' - parla la modella (Grande Fratello Vip 2) : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER, a sorpresa la modella argentina rinvia la convivenza con il ciclista e ammette che c'è ancora tanto affetto con l'ex fidanzato Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 16:21:00 GMT)

Sapevi che Lola Ponce ha vinto Sanremo? Le curiosità sulla cantante e modella : Sin da bambina dimostra un innato talento per il mondo dello spettacolo. In particolare si fa apprezzare come cantante partecipando a diversi festival sudamericani. La musica è la sua prima grande ...

CECILIA RODRIGUEZ/ Tapiro di Striscia la Notizia per la modella : "Ecco perché non andrò mai dalla d'Urso!" : CECILIA RODRIGUEZ, ospite del Maurizio Costanzo Show, ha svelato di aver rivisto l'ex fidanzato Francesco Monte e di aver avuto un chiarimento con lui.(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 18:52:00 GMT)

Che differenza c'è tra un angelo e una modella di Victoria's Secret? : Se da una parte queste top devono rispettare rigidamente tutte le clausole del loro accordo con Victoria's Secret, è anche vero che tra le modelle più pagate del mondo, undici sono angeli . Insomma, ...

Tamar Morali / Chi è? La modella ebrea che potrebbe diventare Miss Germania : Chi è Tamar Morali? La bellissima modella ebrea potrebbe diventare la nuova Miss Germania "Guardo alla mia candidatura come risultato per Israele e il popolo ebraico nella diaspora"(Pubblicato il Fri, 24 Nov 2017 19:10:00 GMT)

'È la prima volta che succede - che onore!'. La modella e il figlio con la sindrome di Down in copertina su Vogue : Da quando suo figlio Micah è nato, la modella Amanda Booth ha fatto di lui una star dei social, non per manie di protagonismo che a volte assalgono chi lavora nel mondo della moda o dello spettacolo, ma per lanciare un messaggio importante. Suo figlio ha la sindrome di Down e lei vuole dimostrare che può avere una vita normale e che Micah e le persone come lui ...