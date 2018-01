LA LARIO NON CI STA | ATTACCO FRONTALE A BERLUSCONI PER IL MANTENIMENTO MILIONARIO

Maria De Filippi contro Sanremo : 'Sbaglia a non prendere i ragazzi dei talent - sono una realtà. La conduzione? Un corolLARIO' : MILANO - 'Io penso che in generale Sanremo sbagli sempre quando non prende ragazzi dei talent, come 'Amici o 'Xfactor', perché sono una realtà, a meno che quelli che si sono presentati non fossero all'...

Renzi : 'Ecco cosa potremmo fare sul saLARIO minimo orario e sul canone Rai' Video : Questo lunedì 8 gennaio 2018 l'ex Premier e attuale segretario del #Pd #Matteo Renzi è intervenuto nella trasmissione Otto e Mezzo di La7, dove è stato intervistato da parte della conduttrice Lilli Gruber su numerose questioni di attualita' politica [Video]. Ecco le parti principali di quello che ha detto. Renzi: 'Mai detto che Berlusconi è un pericolo per la democrazia, ma lo è per l'economia' All'inizio Renzi si è soffermato sul presunto ...

Spagna - le donne non sono più il sesso debole : lo dice il vocaboLARIO : Ci sono termini considerati sessisti ma comunemente accettati. "sesso debole", utilizzato per indicare il genere femminile era uno di questi, valido in gran parte del continente ma non più in Spagna, ...

Berlusconi non dovrà più versare l’assegno di 1 - 4 milioni di euro a Veronica LARIO : Silvio Berlusconi vince la lunga battaglia legale con l’ex moglie Veronica Lario, che si è vista azzerare l’assegno mensile da 1,4 milioni di euro stabilito dalla sentenza di primo grado della causa di divorzio. I giudici della Corte d’Appello di Milano, accogliendo il ricorso della difesa dell’ex Cavaliere, hanno applicato quanto stabilito nella r...

Perché Berlusconi non dovrà più pagare l'assegno da 1 - 4 milioni a Veronica LARIO : La Corte d'appello di Milano ha stabilito di applicare il precedente del caso dell'ex ministro dell'Economia Vittorio Grilli nella disputa tra Silvio Berlusconi e l'ex moglie Veronica Lario. Grilli ...

Berlusconi-LARIO - ecco perché Veronica non avrà più il maxi assegno mensile : Veronica Lario, al secolo Miriam Bartolini, può 'contare su un cospicuo patrimonio, oltretutto costituitole integralmente dal marito', Silvio Berlusconi, 'nel corso del quasi ventennale matrimonio' ...

Berlusconi-LARIO - Corte dappello : lei non ha diritto a 1 - 4 milioni mensili : Veronica Lario non ha diritto all' assegno di divorzio di 1,4 milioni al mese : non solo, dovrà restituire a Silvio Berlusconi circa 60 milioni di euro. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano che ...

Perché Berlusconi non dovrà più pagare l'assegno da 1 - 4 milioni a Veronica LARIO : La Corte d'appello di Milano ha stabilito di applicare il precedente del caso dell'ex ministro dell'Economia Vittorio Grilli nella disputa tra Silvio Berlusconi e l'ex moglie Veronica Lario. Grilli ottenne allora il diritto a non dover mantenere la moglie, in quanto economicamente autonoma, scardinando il principio dello "stesso tenore di vita". Veronica dovrà restituire, in base a quanto ...

Berlusconi-LARIO : Veronica non ha diritto a 1 - 4 mln al mese e deve restituire al cavaliere 45 mln : È quanto si evince dal provvedimento, immediatamente esecutivo, dei giudici della Corte d'Appello di Milano in merito all'assegno di divorzio tra i due ex coniugi...

Berlusconi-LARIO - ecco perché Veronica non avrà più il maxi assegno mensile : Veronica Lario, al secolo Miriam Bartolini, può 'contare su un cospicuo patrimonio, oltretutto costituitole integralmente dal marito', Silvio Berlusconi, 'nel corso del quasi ventennale matrimonio' ...

Berlusconi non dovrà più versare l’assegno mensile da 1 - 4 milioni di euro a Veronica LARIO : È l’autosufficienza economica, non il tenore di vita, a stabilire l’entità dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge. La sentenza che da qualche mese ha rivoluzionato il diritto matrimoniale italiano tocca anche il divorzio più famoso degli ultimi anni, quello di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. L’ex moglie del laeder di Forza Italia non ha più diritto all’assegno di divorzio da 1,4 milioni al mese, secondo quanto deciso dalla Corte ...

Berlusconi non dovrà più versare l’assegno di 1 - 4 milioni di euro a Veronica LARIO : Silvio Berlusconi vince la battaglia legale con la ex moglie Veronica Lario, che si è vista azzerare l’assegno mensile da 1,4 milioni di euro stabilito dalla sentenza di primo grado della causa di divorzio. I giudici della Corte d’Appello di Milano hanno accolto il ricorso presentato dalla difesa del Cavaliere, Pier Filippo Giuggioli e Valeria De V...

Berlusconi-LARIO : Veronica non ha diritto a 1 - 4 mln al mese e deve restituire al cavaliere 60 mln : È quanto si evince dal provvedimento, immediatamente esecutivo, dei giudici della Corte d'Appello di Milano in merito all'assegno di divorzio tra i due ex coniugi...

Berlusconi-LARIO : lei non ha diritto a 1.4 mln mensili : Veronica Lario non ha diritto all'assegno di divorzio di 1,4 mln al mese e dovrà restituire a Silvio Berlusconi circa 60 mln di euro . Lo ha deciso Corte d'Appello di Milano che ha accolto l'istanza ...