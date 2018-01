La grande mostra sui Pink Floyd a Roma

Milan - Bonucci prova a mostrare tutto il suo orgoglio : “dobbiamo pensare in grande” - ma così davvero non va : Bonucci cerca di trovare un barlume d’orgoglio per il suo Milan in un’annata per adesso disastrosa. L’Europa League deve imperativamente essere un obiettivo per il club rossonero che adesso vede allontanarsi la zona Champions in campionato in maniera forse definitiva. “Credo che essendo uno degli obiettivi principali, abbiamo l’obbligo di pensare in grande perché può essere una scorciatoia per competere per la Champions ...