La Cina vuole distruggere i detriti spaziali con laser potentissimi

La Cina vuole creare un ecosistema sul lato oscuro della Luna : La Cina vuole creare un ecosistema sul lato oscuro della Luna La Luna in particolare, è diventata il punto focale della crescente attenzione della maggior parte delle agenzie spaziali del nostro pianeta. Al di là della NASA, che è stata sollecitata dal Presidente degli Stati Uniti Trump a riportare l’uomo sul nostro satellite naturale, vi sono anche altre agenzie spaziali e compagnie aerospaziali private che stanno lavorando per ...

Ha vacCinato i suoi figli ma vuole abolire l'obbligo (Salvini) : Roma, 10 gen. (askanews) Se la Lega andrà al governo 'cancelleremo le norme Lorenzin' sull'obbligo vaccinale. Lo ha detto Matteo Salvini in un tweet, spiegando così la posizione della Lega: 'Vaccini ...

Xi Jinping - parla con me. Macron vuole diventare il primo interlocutore occidentale della Cina : Può un "nano commerciale" come la Francia, che conta poco più dell'1% del mercato dell'export in Cina e che è costretto a contabilizzare un deficit della bilancia commerciale di oltre 30 miliardi di euro (il doppio di quello tedesco che è a quota 14,4 miliardi e sei volte più grande del "buco" italiano pari a 5,9 miliardi), alzare la voce e far capire al "patron" della seconda potenza economica mondiale, il ...

Michele Santoro/ Il conduttore di "M" : "Renzi vuole abolire il canone Rai? Proposta alluCinante" : Michele Santoro: il giornalista torna giovedì su Rai Tre con M, un programma in cui parlerà di politica attraverso l'attualità della cronaca. Intanto dice la sua sui vari protagonisti e...(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 16:29:00 GMT)

La Cina vuole imparare a giocare a hockey - da zero : E si sta facendo aiutare dalla Russia: per arrivare preparata alle Olimpiadi di Pechino 2022 con una nazionale che non faccia figuracce The post La Cina vuole imparare a giocare a hockey, da zero appeared first on Il Post.

CALCIOMERCATO INTER/ News - Ramires torna attuale : vuole lasciare la Cina (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: le ultime novità su Arthur, il vice presidente del Gremio chiarisce la situazione.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 10:06:00 GMT)

“La bimba va vacCinata” - anche se la madre non vuole : Il padre voleva vaccinare la figlia, la madre no: il Tribunale civile di Modena ha risolto il contenzioso tra ex conviventi decidendo che la bambina dovrà essere vaccinata anche senza il consenso della madre. “Sono molto soddisfatta, è più di un anno che attendo la sentenza” commenta all’AdnKronos l’avvocato Marzia Bondavalli, legale del padre della bambina. Il legale riteneva che prima o poi “il legislatore si ...

A Shanghai il conto si paga con una foto. La Cina vuole superare la Silicon Valley : Tanto che Andrew Ng - tra i massimi esperti al mondo di intelligenza artificiale con una lunga esperienza su entrambe le sponde del Pacifico - ricordava in un'intervista che 'oggi molti progressi ...

La Cina vuole aprire le porte a Internet. Per controllarlo sempre di più : In un Paese vasto e ancora povero, il governo deve esercitare un ferreo controllo sullo sviluppo dell'economia. Uno stato autoritario è dunque fondamentale per riaffermare la 'grandezza nazionale' ...

Cina : Xi - Pcc vuole creare occasioni : Aprendo nella Grande sala del popolo di Pechino i lavori del meeting di alto livello tra Pcc e partiti politici del mondo, Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale e presidente delle ...

"Non vi avviCinate o mi butto" : due poliziotti feriti per salvare un uomo che vuole uccidersi : C'è una storia d'amore finita male dietro al gesto di un uomo, notato l'altra notte da alcuni passanti sul parapetto del cavalcavia di corso Appio Claudio che dal parco della Pellerina porta in via ...

Anche la Cina vuole la luna : Se tutto andrà secondo i piani, i cinesi saranno i terzi al mondo a riportare campioni di suolo lunare sulla Terra. L'ultimo tentativo risale agli anni 70, quando l'ex Unione Sovietica portò a ...

L'ispettore Coliandro 6 - anticipazioni ultima puntata : lui tra Linda - un'affasCinante maresciallo - e il boss Ivano che vuole farsi vendetta : Venerdì 17 novembre alle 21.20 su Rai2 andrà in onda la quinta puntata della fiction L'ispettore Coliandro 6-Il ritorno (voto: 6,5), nata dalla penna noir, ironica e graffiante di Carlo Lucarelli. L'ispettore Coliandro 6-Il ritorno, Giampaolo Morelli nella fiction di Rai2 dovrà "correre" per difendere Bologna: personaggi-cast-trama Il 13 ottobre inizia su Rai2 la sesta stagione della serie ...