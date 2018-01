Kim Kardashian sui social annuncia la nascita della terza figlia

Kim Kardashian rifiuta di condividere le foto della terza figlia : Kim Kardashian e Kanye West lasciano i fan in attesa, nessuna foto della bimba La figlia di Kim Kardashian e Kanye West è nata il 15 gennaio 2018. Kim ha riscontrato alcune difficoltà nelle precedenti gravidanze ed è per questo che questa volta si sono affidati ad una madre surrogata. I fan della coppia non vedono l’ora […] L'articolo Kim Kardashian rifiuta di condividere le foto della terza figlia proviene da Gossip e Tv.

Kim Kardashian e Kanye West : è arrivata la terza figlia - da madre surrogata : “Kanye e io siamo felici di annunciare l’arrivo della nostra meravigliosa figlia, in buona salute. Siamo incredibilmente riconoscenti alla madre surrogata che ha trasformato i nostri sogni in realtà”. Chi parla è Kim Kardashian, da un post sul suo sito personale, accompagnato da una scritta nera, nitida su fondo bianco: “She’s here”, ovvero “E’ qui”. La “She” di cui si parla ...

Kim Kardashian e Kanye West genitori per la terza volta : nata la figlia da madre surrogata : La terzogenita di Kim Kardashian e Kanye West è nata! A few years ago Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimKardashian) in data: Nov 14, 2017 at 1:43 PST Le due star si erano rivolte a una madre surrogata, perché lei non può più avere figli a causa di un problema fisico. “Kanye e io siamo felici di annunciare l’arrivo della nostra sana, bellissima bambina” ha scritto Kim K oggi sul suo sito, aggiungendo la ...

