Kim Jong-un | le nuove ' bombe' sono pronte per la Corea del Sud

Donald Trump e Kim Jong-Un hanno fatto pace : Segnali di distensione tra Corea del Nord e Stati Unti d’America. “Ho probabilmente un rapporto molto buono con Kim Jong-Un“. E’ l’affermazione a sorpresa del presidente americano Donald Trump in un’intervista al Wall Street Journal. Il tycoon non entra nel…Continua a leggere →

Kim Jong-un sta progettando un altro test nucleare? le sconcertanti immagini satellitari : test nucleare corea del nord La Corea del Nord continua a far preoccupare il resto del mondo ed in particolare gli Stati Uniti ed i 'vicini' della Corea del Sud. Sono state infatti diffuse una serie di immagini satellitari preoccupanti che mostrano una certa attività, con centinaia di ...

Dialogo tra le Coree - Moon Jae-in disponibile a incontrare Kim Jong-un - : Durante un discorso in diretta tv, il presidente della Corea del Sud ha mostrato segni di apertura verso il regime di Pyongyang "se le condizioni sono quelle giuste"

Corea del Nord - un'altra vittoria di Kim Jong-un contro l'America di Trump Video : Il potere della fiaccola di Olimpia, più forte di qualunque trattativa politica. Con buona pace dell'opinione pubblica occidentale e con buona pace di Donald Trump, il leader NordCoreano Kim Jong-un non è affatto un 'pazzo'. L'incontro che si è svolto a Panmunjom, al confine tra le due Coree, va ben al di la' dell'aspetto sportivo, perché i rappresentanti dei due Paesi hanno concordato insieme di far ripartire anche il dialogo militare. Lo scopo ...

Corea del Nord - il Papa difende Kim Jong-un : ' Ecco la mia proposta' : Insomma, Bergoglio sembra voler difendere Kim Jong-un, la sua politica scellerata e le sue provocazioni nucleari . Stessa cosa vale per quello che sta accadendo, da anni, in Siria. Così, anche a ...

Corea del nord - la guerra sotterranea nei tunnel di Kim Jong-Un : larghi 60 metri - passa un esercito in mezz'ora : ... ma anche in una letteratura enorme di soluzioni belliche uniche rispetto al resto del mondo. Tra Pyongyang e Seul gli scontri sono arrivati usando per esempio i sottomarini, dai quali sbarcavano ...

La Corea del Nord di Kim Jong-un parteciperà alle Olimpiadi in Corea del Sud : quasi ufficiale : Molto probabilmente la Corea del Nord andrà alle Olimpiadi invernali di PyeongChang , in Corea del Sud . Chang Ung , unico membro del Cio di Pyongyang , ha detto che il suo paese è 'probabile ...

Trump Vs Kim-Jong un : come funziona il pulsante nucleare? Video : La Corea del Nord, negli ultimi giorni, sembra stia tentando di modificare la propria modalita' di comunicazione con il mondo esterno mostrando un piccolo canale di apertura [Video] anche se, per il momento, solo nei confronti di Seul. Di certo non si può parlare ancora di dialogo tra USA e Pyongyang dato che, negli ultimi giorni, è nato tra i due leader politici il litigio su Twitter riguardante il bottone nucleare che ha sollevato più di ...

Kim Jong-un tende la mano : oggi lo sport è più forte delle testate nucleari Video : Vince lo spirito olimpico ed è ciò che il mondo auspicava da tempo. Dopo oltre due anni di gelo assoluto, i rappresentanti diplomatici delle due Coree si incontreranno il prossimo 9 gennaio per discutere della partecipazione degli atleti nordcoreani ai Giochi invernali di Pyeongchang. Davvero una grande notizia nell'ambito di tensioni che hanno caratterizzato tutto il 2017 [Video] della penisola coreana. La data del summit era stata gia' ...

Nord Corea - Kim Jong-un riattiva la linea di comunicazione con il Sud : Pyongyang tratta la partecipazione ai Giochi invernali : La Corea del Nord ha riattivato la linea di comunicazione diretta con la Corea del Sud al villaggio di confine di Panmunjom: lo ha reso noto il canale di Stato Kctv. Seul, secondo i media sudCoreani, ha riferito che due funzionari dei rispettivi Paesi hanno avuto occasione di “testare” il ritorno alla piena operatività. Nel suo discorso di fine anno il presidente Nord-Coreano Kim Jong Un aveva teso la mano a Seul evocando la ...

Corea del Nord - Trump replica a Kim Jong-un : "Il mio pulsante nucleare è più grande del suo" : Il dittatore di Pyongyang dà il via libera all'avvio di un dialogo formale con le autorità della Corea del Sud. Il presidente americano intanto replica alle minacce: "Il mio pulsante nucleare è più grosso"

Trump fa la gara con Kim Jong-un : “Il mio bottone nucleare più grande del tuo”. Poi minaccia di tagliare gli aiuti ai Palestinesi : “Il mio bottone nucleare è più grande del tuo”. È gara di pulsanti nucleari tra Donald Trump e Kim Jong-un. Non si è fatta attendere la replica del presidente Usa al leader nordcoreano che nel suo discorso di Capodanno ha minacciato gli Stati Uniti, dichiarando di avere pronto il bottone per il nucleare sulla sua scrivania. “Forse qualcuno di questo regime affamato e impoverito vorrà informarlo che anche io ho un bottone ...

