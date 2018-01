Juventus | operazione sorpasso prima della Champions

Calciomercato Juventus/ News - con Cristante si ripete l'operazione Caldara? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club bianconero: piace Bryan Cristante, con il quale i bianconeri potrebbero ripetere l'operazione che ha portato all'acquisto di Caldara(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 11:32:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Fabinho in partenza : operazione fattibile ma complicata (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie del club bianconero: il Manchester City sembra aver deciso di cedere Danilo che non rientra nei piani di Guardiola, i campioni d'Italia in prima fila.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 11:57:00 GMT)

Juventus - Higuain dopo l’operazione : “Chi augura il male non merita rispetto” : Juventus, Higuain dopo l’operazione: “Chi augura il male non merita rispetto” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Higuain – “Quelli che ti augurano il peggio. Per il semplice fatto di giocare al calcio senza conoscere nulla di te ne della tua vita privata non si meritano il mio rispetto. Ne quello di nessuno. Agli altri mando un ...

Infortunio Higuain/ Juventus - frattura alla mano : già eseguita l'operazione - il comunicato bianconero : Tegola per la Juventus a pochi giorni dalla trasferta di Napoli: l'Infortunio di Gonzalo Higuain necessita di un'operazione e l'argentino sarà costretto a non giocare al San Paolo(Pubblicato il Mon, 27 Nov 2017 18:11:00 GMT)

Napoli - domani parte ufficialmente l'operazione Juventus : Sarri dovrà valutare le condizioni di Mario Rui - ma nel frattempo si gode Maggio : E adesso all'orizzonte c'è soltanto la Juventus. Il Napoli comincerà tra qualche ora l'operazione Juventus, in vista del big match contro la rivale storica per eccellenza, in programma venerdì sera. ...

Juventus - Favilli torna a casa : operazione da 10 milioni : Juventus, Favilli torna a casa: operazione da 10 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Favilli torna A casa: operazione DA 10 milioni – La Juventus continua la sua caccia ai migliori giovani del panorama calcistico italiano. Nella giornata di ieri, come riporta Tuttosport, la società bianconera ha concluso l’acquisto di Andrea ...