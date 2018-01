Juventus | Howedes | ecco quando tornerà in campo

Calciomercato Juventus/ News - riscatto Howedes : offerta totale di 8 milioni di euro (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società piemontese è intenzionata a riscattare il cartellino di Howedes ma con un forte sconto(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 10:34:00 GMT)

Juventus : Buffon e Cuadrado ancora out - mentre Marchisio e Howedes… : Non è un gennaio facile per la Juventus, che è alle prese con tantissimi infortuni che prevederanno altrettanti più o meno celeri tempi di recupero differenti. Analizziamo la situazione dell’infermeria bianconera a cominciare dal capitano Gianluigi Buffon. Il portiere della Nazionale, infatti, è ancora alle prese con una ferita al polpaccio che sembrava apparentemente di poco conto: invece è iniziato il calvario. Dapprima un ...

Calciomercato Juventus/ News - Pjaca a Gelsenkirchen per avere lo sconto su Howedes (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Pjaca in prestito allo Schalke 04 per ottenere uno sconto sul riscatto di Howedes(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 11:38:00 GMT)

Calciomercato Juventus - con lo Schalke si tratta per Pjaca e… Howedes : L'acquisto di Höwedes diventa automatico al raggiungimento delle 25 presenze, una quota difficile da raggiungere vista la prima parte d'annata del campione del mondo, causa infortuni fermo all'...

La Juventus vuole lo sconto per Howedes : Benedikt Howedes potrebbe proseguire l'avventura alla Juventus anche oltre la prossima estate. Nonostante il tedesco non si sia visto praticamente mai in campo fino ad ora(solo 68 i minuti giocati in ...

Calciomercato Juventus - il futuro di Howedes è già scritto : il contratto parla chiaro : Calciomercato Juventus – Dopo un calvario lungo 3 mesi, Benedikt Höwedes è stato schierato titolare da Allegri nel match di campionato vinto dalla Juventus contro il Crotone lo scorso 26 novembre. Il difensore tedesco si è reso protagonista di una buova prova ma il tecnico livornese non ha potuto dargli continuità perchè un nuovo problema fisico ha colpito l’ex Schalke. Howedes, infatti, ha riportato una lesione al retto ...

Juventus - riscatto complicato per Howedes. Emre Can : 5 milioni a stagione! : Juventus, riscatto complicato per Howedes. Emre Can: 5 milioni a stagione! Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, riscatto complicato PER HOWEDES – La difesa bianconera nella scorsa estate è stata completamente rivoluzionata con gli addii di Bonucci e Dani Alves e gli arrivi di De Sciglio e Howedes, che avrebbero dovuto rimpiazzare i due partenti. ...

Juventus - Howedes : 'Infinitamente deluso per l'infortunio' : "Sono infinitamente deluso, ma con la squadra al mio fianco farò di tutto per tornare in campo il piu' in fretta possibile". Benedikt Howedes quasi si scusa dopo l'ennesimo infortunio muscolare, una ...

Infortunio Howedes - il messaggio del difensore della Juventus sui social : Infortunio Howedes – “Cari fans, grazie mille per tutti i vostri messaggi. Dopo che finalmente mi e’ stata data l’opportunita’ di fare il mio debutto per la Juve la settimana scorsa, ho dovuto subire un nuovo Infortunio”. Inizia cosi’ il messaggio sui social con cui il difensore della Juventus, Benedikt Howedes, si rivolge ai tifosi bianconeri. Stagione fin qui sfortunata quella del difensore tedesco ...

Juventus - lunga lettera di Howedes : “Sono deluso. Spero di tornare presto” : Juventus, lunga lettera di Howedes: “Sono deluso. Spero di tornare presto” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, lunga lettera DI Howedes – Il reparto difensivo della Juventus durante la scorsa estate ha subito un forte cambiamento. Gli addii di Leonardo Bonucci e Dani Alves, infatti, hanno ‘costretto’ i bianconeri a dover ...

Calciomercato Juventus - lungo stop per Howedes : Marotta corre ai ripari - assalto a Mustafi! : Calciomercato Juventus – L’esordio con la maglia della Juventus nella gara con il Crotone per Howedes era stato più che positivo. Allegri aveva addirittura pensato di riproporlo anche nel big match con il Napoli ma nella rifinitura il tedesco si è fermato di nuovo e l’infortunio sembra più grave del previsto. L’ex Schalke, infatti, non rientrerà prima del 2018. Le precarie condizioni fisiche del tedesco, comunque, stanno ...

CALCIOMERCATO Juventus/ News - Howedes preoccupa? Spunta l'idea Mustafi (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS News: tutte le novità, gli aggiornamenti, le ultime notizie e le indiscrezioni sulle trattative di mercato del club bianconero in vista della finestra di gennaio(Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 09:41:00 GMT)

La Juventus riparte sotto la neve e guarda alla Champions : Howedes fuori un mese e mezzo : Chi conosce bene la Juve non è sorpreso, non a caso per tutte le avversarie d'alta classifica era e rimane la favorita per lo scudetto. Anche dopo la sconfitta contro la Lazio, pure dopo il tonfo a ...

Juventus - Howedes out fino al 2018. Mandzukic resta in dubbio per Atene : All'indomani dell'importante vittoria del San Paolo contro il Napoli la Juventus si è risvegliata sotto la neve di Vinovo. Per Massimiliano Allegri e per i giocatori bianconeri non c'è tempo di tirare ...