Juventus | Agnelli svela | “sorprese per il futuro? Ecco cosa dico”

Juventus - Agnelli : 'E' un periodo molto felice grazie a passione e sacrifici' : Alla generica domanda, fatta dagli organizzatori del premio, se ci saranno "sorprese nel futuro bianconero", Agnelli ha risposto: "nello sport le sorprese non esistono, i risultati si ottengono ...

Agnelli – La Juventus ha ritirato questo pomeriggio, al teatro Carignano di Torino, la 'Pergamena dello Sport Torinese 2017', onorificenza attribuita dal Comune agli sportivi torinesi che maggiormente si sono ...

Juventus - Agnelli : 'E' un periodo molto felice grazie ai sacrifici' : Alla generica domanda, fatta dagli organizzatori del premio, se ci saranno "sorprese nel futuro bianconero", Agnelli ha risposto: "nello sport le sorprese non esistono, i risultati si ottengono ...

Juventus - Agnelli : 'Vogliamo imporci a livello internazionale' : Nella vita, come nello sport, i risultati si ottengono con sacrificio, passione e abnegazione. Questo che stiamo vivendo per noi è un periodo particolarmente felice. Quello che emerge fa sembrare ...

Zinedine Zidane ha la Juventus nel destino, anche da allenatore. Andrea Agnelli osserva e sogna il grande ritorno del francese a Torino, magari già per il post Allegri. Le parole di Zizou del resto invogliano a sognare: "Qui al Real sono uno dei tanti, sono di passaggio. Ho il […]

Juventus, Zidane E' IL sogno DI Agnelli – Andrea Agnelli sogna un suggestivo ritorno di un ex bianconero tanto amato dai tifosi. Secondo Il Corriere della Sera il presidente bianconero vorrebbe chiamare Zinedine Zidane alla guida tecnica del club dopo la ...

Calciomercato Juventus/ News - Zidane il sogno per la panchina di Agnelli (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il presidente della Vecchia Signora, Andrea Agnelli, starebbe pensando a Zinedine Zidane per la panchina(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 13:34:00 GMT)

Boom Juventus - Allegri ha comunicato l’addio a fine stagione : Agnelli ha un sogno per la panchina : 1/9 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Buffon chiama Donnarumma alla Juventus : 'Se viene qui non sbaglia'. E sul futuro : 'Parlerò con Agnelli...' : Gigi Buffon si è raccontato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, affrontando svariati argomenti a partire dall'imminente (forse...) ritiro: "Sono felicissimo perché sono arrivato ad una tappa ...

pena esaurita per Andrea Agnelli in relazione alla vicenda ultrà: è questa, apprende l'Ansa, la decisione della corte federale della Figc che ha ridotto così la squalifica iniziale di dodici ...

