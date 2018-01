Jane Fonda operata per un tumore alle labbra : L’attrice americana Jane Fonda ha rivelato in un’intervista di avere appena subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore alle labbra. La star 80enne, vincitrice di due premi Oscar, sta promuovendo la serie Netflix Grace and Frankie e durante un’intervista dal vivo ‘Build Series’, alla domanda su una piccola benda sul labbro inferiore ha detto che aveva appena “rimosso un cancro” dalle sue ...

Jane Fonda confessa : 'Ho rimosso un tumore alle labbra' : ... ha scritto Fonda che ha inoltre scherzato sul fatto in un'intervista con il conduttore radiofonico e televisivo Howard Stern ,lo stesso giorno: 'Il mondo sta crollando, che cos'è un labbro?', ha ...

Jane Fonda confessa : 'Ho rimosso un tumore alle labbra' : ... ha scritto Fonda che ha inoltre scherzato sul fatto in un'intervista con il conduttore radiofonico e televisivo Howard Stern ,lo stesso giorno: 'Il mondo sta crollando, che cos'è un labbro?', ha ...

Jane Fonda : «Operata per un tumore della pelle» : Jane Fonda, 80 anni, è stata operata per un tumore della pelle. L’ha rivelato la stessa attrice durante la presentazione della quarta stagione della sua serie Netflix, Grace e Frankie. «Voglio solo spiegare perché ho una benda sul labbro inferiore», ha dichiarato, «mi è stato appena rimosso un cancro della pelle». E poco prima aveva parlato sempre dell’operazione in un’intervista radiofonica con Howard Stern: «Sì, mi hanno ...

Jane Fonda compie 80 anni - carriera da diva ribelle tra cinema e pacifismo : compie 80 anni Jane Fonda, icona del cinema americano. Due Oscar, sette nomination, sei Golden Globe, un Emmy e un Leone d'oro alla carriera, ma anche un grande impegno sociale e politico tra ...

Tanti auguri Jane Fonda : l'attrice compie 80 anni : ... poco più che ventenne, prese poi lezioni di recitazione ed esordì con " In punta di piedi ", per poi continuare la strada nel mondo del cinema accanto a nomi giganteschi come quelli di Marlon Brando ...

Tutte le Jane Fonda che ci sono state : Compie oggi 80 anni, ed è una delle migliori di sempre The post Tutte le Jane Fonda che ci sono state appeared first on Il Post.

Jane Fonda - 80 anni di cambiamenti : star e sex symbol : Oggi compie ottant'anni Jane Fonda: sex symbol del cinema negli anni '60, attivista politica negli anni '70, icona del fitness negli anni '80. E oggi? Oggi, Jane non si accontenta " come qualcuno vorrebbe " di annaffiare i fiori del suo giardino. Ha da poco finito di girare il film "...

Jane Fonda - gli 80 anni dellantidiva con un cuore da rivoluzionaria : da Barbarella allOscar : Dieci anni dopo, nel 1990, sposa a sorpresa il miliardario Ted Turner e scompare da Hollywood nonostante la folgorante ascesa del marito nel mondo dei media. Dopo sono anni di "camei" come nella ...

Jane Fonda - «Gli 80 sono i nuovi 20» : Attrice, attivista politica ed ex guru della forma fisica. Jane Fonda il 21 dicembre taglia (splendidamente) il traguardo degli 80. E, per non smentire una vita vissuta a doppia velocità, ha iniziato a festeggiare un paio di giorni prima. Il primo party è stato sulle colline di Los Angeles, a Holmby Hills, dimora di Michael S. Smith, l’interior designer voluto dagli Obama per ri-arredare la Casa Bianca. LEGGI ANCHECome Jane nessuno mai Per ...

Il trailer di Grace and Frankie 4 mostra il nuovo ruolo di Lisa Kudrow - manicurista di Jane Fonda (video) : Il nuovo trailer ufficiale di Grace and Frankie 4 offre un primo sguardo non solo ai nuovi episodi della folle serie con protagoniste Jane Fonda e Lily Tomlin, ma anche al nuovo ruolo televisivo di Lisa Kudrow. La ex Phoebe di Friends prenderà infatti parte alla nuova stagione della serie nei panni di Sheree, la manicurista di fiducia della Grace interpretata da Jane Fonda, alla quale sembra (a giudicare dal trailer) unita da un sodalizio ...

Buon compleanno Sandro Mayer - Jane Fonda - Martufello… : Buon compleanno Sandro Mayer, Jane Fonda, Martufello… …Liliana Feldmann, Emmanuel Macron, Giuseppina Leone, Massimo Bertarelli, Mario Resca, Italo Ghitti, Giordano Bruno Guerri, Sergio Rubini, Mara... L'articolo Buon compleanno Sandro Mayer, Jane Fonda, Martufello… su Roma Daily News.