Jaguar Land Rover - Nuovi investimenti per la guida autonoma

: #Jaguar Land Rover nel 2018 a Shannon verrà aperto un centro sviluppo software da 20 milioni di sterline ... - zazoomblog : #Jaguar Land Rover nel 2018 a Shannon verrà aperto un centro sviluppo software da 20 milioni di sterline ... - stylologyit : RT @LuigiSafari: Jaguar Land Rover: il futuro e la connettività ultraveloce - lelezack : Jaguar Land Rover: il futuro e la connettività ultraveloce - LuigiSafari : Jaguar Land Rover: il futuro e la connettività ultraveloce -

Leggi la notizia su quattroruote

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Il Gruppoha annunciatomirati allo sviluppo dei futuri sistemi di. L'azienda britannica ha messo sul piatto tre milioni di dollari per finanziare le ricerche della start-up americana Voyage, ufficializzando anche la futura apertura di un centro ricerche in Ira.Software iresi e partnership americane. Sarà Shannon, una città dell'Ira occidentale famosa per la presenza di svariate aziende tecnologiche, a ospitare il nuovo centro di software engineering che creerà 150posti di lavoro. Proprio nella nuova sede irese verranno sviluppati i futuri sistemi di, sfruttando le conoscenze già acquisite e la collaborazione con la Voyage, una start-up statunitense che ha già messo su strada alcuni prototipi driverless. Pur non essendo uno dei colossi della, la Voyage ha fatto fruttare al ...