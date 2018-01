Italiani sempre più insoddisfatti con l'aumentare dell'età : Senza infamia e senza lode la soddisfazione degli Italiani per le proprie condizioni di vita rimane stabile per le relazioni familiari, le condizioni di salute e il lavoro e nella percezione della ...

Al supermercato gli Italiani sono sempre più bio : Cresce sempre di più la fiducia degli italiani nei confronti dei prodotti biologici e non soltanto per quanto riguarda i negozi specializzati ma anche la grande distribuzione (supermercati e ipermercati) che dal 2011 fa registrare incrementi annuali delle vendite dal 10 al 19%. Il 2017, fa sapere infatti con una nota AssoBio, l’associazione nazionale delle imprese di trasformazione e distribuzione dei prodotti biologici, si è chiuso più che ...

Sempre più "Bio" sulla tavola degli Italiani - 60mila le aziende certificate : (Teleborsa) - Più consumatori attenti a salute e ambiente , più richiesta di prodotti biologici, più aziende che scelgono di produrre in modo più naturale e, da pochi giorni, più trasparenza per ...

Sempre più "Bio" sulla tavola degli Italiani - 60mila le aziende certificate : Più consumatori attenti a salute e ambiente , più richiesta di prodotti biologici, più aziende che scelgono di produrre in modo più naturale e, da pochi giorni, più trasparenza per conoscere meglio un ...

Sanità : Italiani sempre meno depressi - trend in miglioramento : Nell’ambito del monitoraggio sullo stato di salute della popolazione adulta italiana effettuato attraverso indagini campionarie, dall’analisi dei dati di Epicentro, il portale dell’epidemiologia per la Sanità pubblica dell’Istituto Superiore di Sanità, emerge un consistente miglioramento del problema depressione negli italiani, anche se il problema resta di grandi dimensioni. Nel triennio 2013-2016 circa il 6% degli ...

Abbigliamento - gli Italiani spendono sempre meno : -24 - 8% in 10 anni. Cresce la spesa per la casa : Crolla la spesa che le famiglie italiane dedicano all'Abbigliamento (-24,8%); mentre s'impenna il costo dell'abitazione (+19,3%). Guardando la lista degli acquisti di 10 anni fa, e confrontandola con ...

Tennis - prime classifiche 2018 Nadal sempre numero uno - Fognini e Giorgi migliori Italiani : ROMA - Fabio Fognini si conferma numero uno azzurro nella classifica pubblicata dall'Atp, la prima per quanto riguarda il 2018: il 30enne di Arma di Taggia è stabile al numero 27, così come Paolo ...

Tennis - prime classifiche 2018 : Nadal sempre numero uno - Fognini e Giorgi migliori Italiani : ROMA - Fabio Fognini si conferma numero uno azzurro nella classifica pubblicata dall'Atp, la prima per quanto riguarda il 2018: il 30enne di Arma di Taggia è stabile al numero 27, così come Paolo ...

Sempre meno voglia di politica - cresce la disaffezione degli Italiani : Seggi Sempre più vuoti, e Sempre meno voglia di partecipare, di informarsi e di parlare di politica. In Italia, secondo i dati dell'Istat, continua a crescere la disaffezione verso la cosa pubblica. Il crollo del voto (solo il 46 per cento degli elettori ai ballottaggi per le amministrative di giugno) si è accompagnato a un minore desiderio di informarsi su siti e giornali, guardare i talk show: il 24,5% non si informa mai di ...

Gli Italiani leggono sempre meno : Sono sempre meno i lettori di libri in Italia. Sono passati dal 42% della popolazione di 6 anni e più del 2015 al 40,5% nel 2016. Si tratta di circa 23 milioni di persone che dichiarano di aver letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti l’intervista per motivi non strettamente scolastici o professionali. E’ quanto emerge da un report dell’Istat sulla produzione e lettura di libri in Italia. La popolazione femminile mostra una ...

Sempre più Italiani sono contro. E Renzi fa affondare lo ius soli : Potrebbe esserci un sondaggio choc nella decisione del Pd di rinviare l'approvazione della legge sullo ius soli. Negli ultimi giorni della XVII legislatura, mentre i gruppi politici di sinistra e estrema sinistra sognano le barricate pur di far approvare in extremis la legge sullo ius soli, un sondaggio svela che più della metà degli italiani è contraria a questo provvedimento.Una rilevazione di Swg ha rivelato infatti che il 53% dei nostri ...

Negozi sempre aperti - ok per due Italiani su tre : Nel sondaggio effettuato in quella occasione, il 63% degli intervistati espresse la sua contrarietà, affermando che spettava al Negoziante - e non allo Stato decidere in ordine alla propria politica ...

Huawei sempre al top : patch di novembre per gli Huawei P9 Lite Italiani : C'è un nuovo aggiornamento di sicurezza per il vostro Huawei P9 Lite! Lo avete già scaricato? Ecco le novità! L'articolo Huawei sempre al top: patch di novembre per gli Huawei P9 Lite italiani è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Banche - gli Italiani preferiscono sempre di più le operazioni elettroniche : Andare in filiale per le proprie operazioni bancarie è qualcosa sempre meno di moda in Italia. Lo sportello bancario ha lasciato progressivamente il posto a telefonini e internet. Chiaramente questo ha comportato un progressivo cambiamento anche a livello delle singole operazioni, con la crescita di quelle elettroniche a scapito delle tradizionali (come l'uso dei vecchi assegni di carta). Come cambiano le Banche in Italia Questo è il succo del ...