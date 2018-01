iPhone disabilitato | come sbloccarlo

: Sbloccare iPhone Disabilitato senza collegarlo a iTunes - Softstore_it : Sbloccare iPhone Disabilitato senza collegarlo a iTunes -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Può capitare che a volte, dopo una serie di tentativi sbagliati nell’inserimento del codice di sblocco, disabilitiamo il nostroper errore. Ma non disperate, nulla è perduto per sempre. Possiamo sbloccare il nostrocon tre metodi diversi. Possiamocon iTunes, con la funzione Trova il miooppure con la modalità di recupero. Prima di iniziare I metodi per sbloccare il nostro dispositivo prevedono il ripristino dell’. Quindi se non abbiamo effettuato un backup prima di disabilitarlo, non potremo più recuperare i nostri dati.fare backup di, iPad e iPod TouchEffettuare un backup dei dati è un'operazione fondamentale. In questa guida vi mostreremofare backup, iPad e iPod Touch.Applebackup iOS Indice iTunes Trova il mioModalità di recupero I metodi elencati serviranno a rimuovere il codice di ...