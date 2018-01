Invito all' acquisto per Wynn Resorts

Invito all'acquisto per Adidas : Chiusura del 15 gennaio Bene il produttore di calzature sportive , tra i componenti del DAX30 , con un rialzo dello 0,42%. Operatività odierna: Lo status tecnico di Adidas favorisce la propensione all'...

Invito all'acquisto per Hca Healthcare : Chiusura del 12 gennaio Ottima performance per Hca Healthcare , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che ha chiuso in rialzo del 2,07%. Operatività odierna: A livello operativo, si evidenzia l'appeal ...

La Costituzione Italiana e il lavoro. Invito alla riflessione... : Come chiaramente sancisce la nostra Carta fondamentale dei diritti, il lavoro è considerato il mezzo per la realizzazione personale, uno strumento di partecipazione del cittadino all'economia dello ...

Invito all'acquisto per Air Liquide : Chiusura dell'8 gennaio Bene il produttore di gas , tra i componenti del CAC40 , con un rialzo dell'1,10%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in ...

Invito all'acquisto per O'Reilly Automotive : Chiusura del 5 gennaio Bene il fornitore di componenti per auto , tra i componenti del Nasdaq 100 , con un rialzo dell'1,01%. Operatività odierna: A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli ...

Invito all'acquisto per Gerresheimer : Chiusura del 5 gennaio Bene la società di packaging , tra i componenti del MDAX , con un rialzo dell'1,12%. Operatività odierna: L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del ...

Invito all'acquisto per JP Morgan : Chiusura del 4 gennaio Bene la società finanziaria con sede a New York , tra i componenti del Dow Jones , con un rialzo dell'1,44%. Operatività odierna: Le implicazioni tecniche del colosso ...

Orge - droga e Silicon Valley. Gli "E-party" con Invito su snapchat che ricordano quelli di Playboy : Brotopia, cuore della Silicon Valley, è come il paese dei balocchi: ogni desiderio può essere esaudito e ci si può divertire senza freni tra festini hard, droga e alcool. Ad affermarlo è Emily Chang, che nel suo libro Brotopia: Breaking Up the Boys' Club of Silicon Valley svela segreti e retroscena di questy party maschilisti- come riporta Il Corriere della Sera.Nel libro, la cui uscita è prevista per il mese ...

Invito all'acquisto per Ralph Lauren : Chiusura del 2 gennaio Bene la maison statunitense , tra i componenti dello S&P-500 , con un rialzo dell'1,14%. Operatività odierna: Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto ...

Invito all'acquisto per Salesforce.Com : Chiusura del 2 gennaio Ottima performance per Salesforce.Com , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che ha chiuso in rialzo del 2,11%. Operatività odierna: Le indicazioni operative suggeriscono un ...

Invito all'acquisto per Brunello Cucinelli : Chiusura del 2 gennaio Bene il re del cachemire , tra i componenti del FTSE Italia All-Share , con un rialzo dello 0,44%. Operatività odierna: Le implicazioni tecniche di Brunello Cucinelli presentano ...

Palio de san Michele - l'Invito di Gnavolini alle prossime iniziative : BASTIA UMBRA "Il 2017 è stato un anno assolutamente positivo. Abbiamo costituito Paliopen, una commissione interna all'Ente Palio coadiuvata anche da figure professionali esterne. Un gruppo di ragazzi ...

Porcari. Incendio alla Rox : Invito a tenere le finestre chiuse : Ben 3 squadre dei Pompieri di Lucca, con il supporto di tre autobotti giunte da Pistoia, hanno lavorato per ore per domare il rogo di vaste proporzioni che ha interessato uno dei magazzini della ditta Rox in via Giacomo Puccini…Continua a leggere →