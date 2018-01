INFORTUNIO PEROTTI Problema al bicipite femorale | salta Inter-Roma? Chi al suo posto?

INFORTUNIO PEROTTI / Problema al bicipite femorale : salta Inter-Roma? Dolore già nell'allenamento di ieri : Infortunio Perotti , As Roma News: l'esterno d'attacco rischia di salta re la gara con l'Inter di domenica per un Problema al bicipite femorale della coscia destra. Da valutare le condizioni.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:03:00 GMT)

INFORTUNIO PEROTTI - problemi in vista per la Roma : Infortunio Perotti – Diego Perotti a rischio per l’Inter, problema muscolare da valutare. E’ questa la notizia del giorno in casa Roma, che fa tremare i tifosi giallorossi e sopratutto mister DI Francesco. Una doccia fredda per la squadra che già è alle prese con diversi problemi tra i quali le tante voci che circolano attorno a Nainggolan. Adesso un’altra grana da affrontare in vista di una delle gare più importanti ...