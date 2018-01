India | petroliera in fiamme al largo del Gujarat | salvo l' equipaggio

India - petroliera in fiamme nel Gujarat : 20.52 Incendio a bordo della petroliera Indiana MT Genessa, all'ancora 15 miglia nautiche al largo del porto di Deendayal nello Stato di Gujarat. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pti, precisando che non si segnalano vittime. Secondo la Guardia costiera i 26 membri di equipaggio sono in salvo, due con ustioni importanti. Nei serbatoi della nave vi sono 30mila tonnellate di gasolio. Le fiamme sono partite dalle cabine equipaggio. In corso le ...