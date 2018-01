Incidente in fabbrica a Milano : si indaga per omicidio colposo plurimo : Gli uomini sono rimasti intossicati dalle esalazioni durante le operazioni di pulizia di un forno interrato. 'Qui c'è sempre stata attenzione per la sicurezza, ma l'allarme non è suonato', racconta un ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : grave Incidente in una fabbrica nel milanese (17 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: grave incidente nel milanese. Mandato di comparazione per l'ex stratega di Donald Trump. Arrestato un professore per abusi sessuali. (17 gennaio 2018).(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 00:30:00 GMT)

Incidente fabbrica - morto terzo operaio : 20.06 Sale a tre morti il bilancio dell'Incidente avvenuto nel pomeriggio in una fabbrica a Milano. In serata morto infatti all'ospedale San Raffaele un altro dei 6 dipendenti che sono rimasti intossicati nello stabilimento dopo aver inalato gas tossici.

Incidente in fabbrica - morti due operai : 18.48 Sono morti due operai rimasti intossicati in seguito ad un un Incidente avvenuto in una ditta che lavora materiali ferrosi a Milano. Gli operai erano stati trovati privi di sensi, probabilmente per aver respirato vapori tossici. Gravi gli altri quattro operai coinvolti. Soccorse altri lavoratori. Ancora da accertare le cause. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, gli operai avrebbero respirato gas durante le operazioni di pulizia ...