Inchiesta Expo | Sala | nessuna novità | vado avanti con mia forza

Inchiesta Expo - Sala : "Nuova accusa come elisir d'amore - vale per tutte le stagioni" : Il sindaco si sente protagonista di una farsa e cita l'opera di Donizetti. In una memoria chiede l'archiviazione dall' accusa di abuso di ufficio

Inchiesta Expo tra confusione e accanimento : Benvenuto, sindaco Sala, nel territorio accidentato dove si incrociano giustizia e politica, e dove le inchieste giudiziarie si usano anche per fare carriera e regolare conti. Davanti agli ultimi sviluppi dell' Inchiesta a suo carico per la gestione di Expo , il sindaco di Milano ...

Inchiesta Expo - Sala : spero giudizio arrivi il prima possibile : Milano (askanews) - " spero che si arrivi il più rapidamente possibile a un giudizio . Io sono molto sereno. La mia questione non l'ho commentata dall'inizio, continuerò a non commentarla, però sono ...

Inchiesta Expo - Sala : "Ho chiesto di andare a processo con rito immediato" : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , attraverso i suoi legali ha chiesto di essere processato con il rito immediato per l'accusa di falso nell' Inchiesta sull'appalto per la Piastra dei servizi di ...

Expo : Sala - spero tempi Inchiesta non siano lunghi - sono tranquillo : Milano, 4 nov. (AdnKronos) - "Io sono tranquillo ma evidentemente il mio controllo su questa cosa è molto limitato. spero che i tempi non siano lunghi, non la vivo con grande preoccupazione ma per me è sempre un episodio non piacevole". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sull'inchiesta