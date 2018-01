Il Rock è morto | ormai è ufficiale | la crisi di vendite della chitarre elettriche

Johnny Hallyday è morto : addio all’idolo Rock della musica francese : Johnny Hallyday è morto. L'artista si è spento all'età di 74 anni dopo breve malattia. L'annuncio è arrivato solo poche ore fa direttamente dalle parole di sua moglie Laeticia Hallyday, con le quali ha voluto far sapere al mondo della scomparsa di suo marito. "Johnny Hallyday se n'è andato. Lo scrivo senza poterci credere, eppure è così. Il mio uomo non c'è più. Ci ha lasciati questa notte così come ha vissuto, con coraggio e dignità": ...