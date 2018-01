Il Pd contro i pm di Napoli | ' Ci attaccano senza motivo'

Napoli - babygang scatenate per i fuocarazzi di Sant'Antonio : lanci di pietre contro le forze dell'ordine a piazza Mercato : Palazzi abbandonati presi d'assalto per preparare i ceppi di Sant'Antonio e dar fuoco al legname accumulato di nascosto in questi giorni. È quello che sta succedendo da qualche ora nei vicoli dei ...

Napoli - babygang scatenate per i fuocarazzi di Sant?Antonio : lanci di pietre contro le forze dell'ordine a piazza Mercato : Palazzi abbandonati presi d?assalto per preparare i ceppi di Sant?Antonio e dar fuoco al legname accumulato di nascosto in questi giorni. È quello che sta succedendo da qualche ora...

Napoli - babygang scatenate per i fuocarazzi di Sant?Antonio : lanci di bottiglie contro le forze dell'ordine a piazza Mercato : Palazzi abbandonati presi d?assalto per preparare i ceppi di Sant?Antonio e dar fuoco al legname accumulato di nascosto in questi giorni. È quello che sta succedendo da qualche ora...

"Ora basta violenze" : in migliaia alla marcia contro le baby gang a Napoli : In poco più di due mesi, undici ragazzini minorenni sono finiti in ospedale perché vittime di baby gang a Napoli e provincia. Un triste bollettino che ha visto protagonisti giovani, in alcuni casi, ricoverati in gravi...

Napoli in piazza contro le babygang : in duemila alla marcia di Scampia : «Basta violenza. Gaetano siamo con te». Recita così lo striscione che apre il corteo di solidarietà promosso da studenti e docenti dell'area nord di Napoli per esprimere...

In migliaia per le strade di Napoli contro la violenza delle baby gang - : Il corteo diretto a Chiaiano, dove la settimana scorsa è stato aggredito a calci e pugni un 15enne. Il sindaco De Magistris chiede che non si faccia propaganda elettorale, mentre il governatore De ...

Napoli - corteo ragazzi contro baby gang : 11.04 Un lenzuolo bianco con la scritta 'basta violenze" è in testa al corteo partito dalla stazione della metropolitana di Scampia. In strada, centinaia di ragazzi dell'area nord di Napoli:sono gli studenti contro le violenze delle baby gang, gruppi di giovanissimi che nelle ultime settimane hanno colpito, accoltellandoli e ferendoli,diversi coetanei Ieri il ministro dell'Interno, Minniti, ha illustrato in prefettura a Napoli le misure prese ...

Napoli in piazza contro le babygang : in centinaia alla marcia di Scampia : Napoli scende nuovamente in piazza per manifestare solidarietà alle vittime dei raid delle babygang e per dire «basta» alla violenza. In tanti stanno raggiungendo la stazione della...

A Napoli reparti straordinari contro le baby gang. Minniti ai giovani : non cambiate abitudini : 100 uomini saranno inviati nei prossimi giorni a Napoli nelle zone maggiormente frequentate dai giovani. È la decisione annunciata dal ministro dell'Interno al termine della riunione d'emergenza ...

Minniti a Napoli : task force contro baby gang : Ieri a Napoli durante una riunione in prefettura su ordine pubblico e sicurezza, il ministro dell'interno Marco Minniti è tornato a esprimersi sui temi della violenza giovanile e del cosiddetto fenomeno delle "baby gang". In seguito all'aggressione del giovane Arturo e ad altri fatti recenti, si è ritenuto necessario un ulteriore incremento di 100 unità di polizia, provenienti dai reparti speciali, per poter in qualche modo arginare il problema. ...

Napoli - 100 uomini in più contro l’emergenza baby gang Branco accerchia soldativideo : Vertice con il ministro Minniti, presente anche il sindaco de Magistris. Interventi su scuole e quartieri

Verdi rifiuta Napoli - ecco cosa hanno in mente i tifosi del Bologna per la gara contro il Benevento : Le ultime ore sono state caldissime in casa Bologna, in particolar modo ha tenuto banco il futuro dell’attaccante Verdi, dopo l’accordo tra le società la palla è passata al calciatore che si è preso qualche giorno per decidere, in mattinata è arrivato il rifiuto e completerà la stagione con la maglia del Bologna. La scelta ha fatto impazzire i tifosi del Bologna che potranno ancora ammirare le prodezze del calciatore e concludere il ...

Napoli - sparano colpi di pistola contro un parcheggiatore abusivo : Alcuni colpi di pistola sono stati segnalati intorno alle 20.30 di ieri sera in via Ventaglieri. E' intervenuta, in seguito alla segnalazione, una pattuglia dei carabinieri. Sul posto non sono stati ...

Calcio a 5 - 18^ giornata Serie A 2017-2018 : la Luparense rischia a Pesaro - l’Acqua&Sapone prova il controsorpasso. Came Dosson e Napoli in agguato : C’è una nuova capolista nel campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5, ma la 18^ giornata presenta insidie importanti per la prima della classe. La Luparense, detentrice del titolo, ha intenzione di preservare il primato nel turno che precede la sosta per gli Europei 2018 di Lubiana, ma dovrà fronteggiare un avversario tutt’altro che arrendevole, l’Italservice Pesaro, che soltanto pochi giorni fa, battendo ...