Il deputato della May che voleva sterilizzare i disoccupati : Un "vasto mare di disoccupati perditempo", che mettono al mondo "quattro o cinque figli, mentre noi ne facciamo al massimo uno o due" e che andrebbero sottoposti a una vasectomia. Questo era il panorama britannico nel 2012 secondo Ben Bradley, oggi 28enne deoputato del partito conservatore di Theresa May, le cui dichiarazioni su un blog stanno ora facendo scalpore.Bradley, il cui nome è in questi giorni ...

Agguato in strada - ucciso deputato della sinistra messicana : Un deputato di sinistra dello Stato di Jalisco (Messico occidentale), Saul Galindo, è stato ucciso giovedì mentre viaggiava in auto con suo figlio, il quale è rimasto illeso. La notizia è...

Spelacchio - il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni : 'Simbolo della deriva grillina' : Dall'albero di piazza Venezia, diventato addirittura meta di pellegrinaggio, alle bancarelle di piazza Navona, Roma vive un Natale 'spelacchiato'. L'abete scelto dal Comune di Roma come albero di ...

Palermo - a scuola con la statua della Madonna. Il deputato leghista Pagano fa il crociato ma alcuni genitori lo contestano : Il deputato leghista Alessandro Pagano porta la statua della Madonna alla scuola elementare Ragusa Moleti di Palermo ma resta fuori dal cancello. Il parlamentare, accompagnato da un gruppo di leghista e di Noi con Salvini, ha portato la statua in segno di protesta contro il preside Nicolò La Rocca che nei giorni scorsi era finito al centro delle polemiche perché aveva tolto le statue della Madonna dalle classi. “Non possono lasciarmi fuori ...

Indagato per riciclaggio neodeputato della Sicilia Luigi Genovese : Palermo, 23 nov. (askanews) Nell'ambito di un'inchiesta sul riciclaggio la Guardia di finanza di Messina ha sequestrato beni mobili e immobili, società di capitali, conti correnti, ed azioni ...

Luigi Genovese - neo deputato della Regione Sicilia - indagato per riciclaggio : Luigi Genovese, 21 anni, recordman di preferenze alle ultime regionali Siciliane, eletto nelle file di Forza Italia, figlio dell'ex deputato Francantonio, condannato a 11 anni per corruzione, è indagato per riciclaggio di denaro. L'inchiesta è coordinata dal procuratore di Messina Maurizio De Lucia. È il quarto neodeputato dell'Ars a finire inquisito.I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, nell'ambito dell'inchiesta ...

Il doppiopesismo della sinistra sul deputato regionale indagato "Uso improprio del consenso" : E siccome a pensar male si fa peccato ma spesso si indovina - come teorizzava Andreotti, uno che di cose siciliane e dell'altro mondo se ne intendeva non si fa fatica a rintracciare nella differenza ...