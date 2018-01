Il 2018 si apre con un addio al calcio giocato illustre | Ronaldinho si ritira

Pattinaggio di figura - Europei 2018 : il corto maschile apre la rassegna continentale - Javier Fernández in pole position : Domani mattina, alle ore 09:45 italiane, il programma corto maschile darà ufficialmente il via ai Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, che proseguiranno poi fino alla giornata di domenica in quel di Mosca. Vincitore degli ultimi cinque titoli continentali, il ventiseienne madrileno Javier Fernández si presenterà a Mosca da campione in carica e grande favorito per conquistare il sesto alloro di fila, impresa che sarebbe seconda ...

Tennis - Australian Open 2018 – Francesca Schiavone eterna Leonessa. Stanotte apre il torneo : “L’età è solo un numero - non finisce il sogno” : Francesca Schiavone è pronta per ruggire ancora una volta. La Leonessa è letteralmente infinita e questa notte scenderà in campo per affrontare Jelena Ostapenko nel primo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione. La vincitrice del Roland Garros 2010 avrà l’onore di aprire il programma del torneo alla Rod Laver Arena. Nel 2017 voleva smettere ma la milanese ha rilanciato e non ha mollato: sarà sul cemento di Melbourne per la ...

Hockey ghiaccio - Finale Continental Cup 2018 : il Renon apre con una sconfitta con lo Yunost Minsk : Si è aperta con una sconfitta la Finale della Continental Cup di Hockey su ghiaccio per il Renon. La squadra di Collalbo è stata battuta nell’incontro inaugurale dai padroni di casa dello Yunost Minsk per 2-1. Un punteggio che non riflette quanto visto in campo, con i bielorussi padroni del ghiaccio per tre quarti di gara, in cui hanno mostrato tutta la loro forza ed il perché sono i favoriti per la conquista del titolo. Senza lo ...

Bce apre a variazione graduale guidance già da inizio 2018 - euro vola subito oltre 1 - 20 : La guidance della Banca centrale europea (Bce) sulle azioni future di politica monetaria cambierà lentamente man mano che l'economia migliorerà e potrebbe essere rivisitata già all'inizio di quest'anno. E' quanto emerge dai verbali del'ultima riunione della Bce.

Apre Ces 2018 - Shapiro (Cta) : innovazione cambia mondo in meglio : Milano, 10 gen. (askanews) - Intelligenza artificiale, Internet delle cose, auto che si guidano da sole, 5G e sullo sfondo l'obiettivo ambizioso di cambiare il meglio la vita delle persone grazie alla ...

Musica Nuda apre la stagione 2018 di Visioninmusica : Roma, 9 gen. (askanews) - La voce di Petra Magoni accompagnata dal contrabbasso di Ferruccio Spinetti - nella formazione Musica Nuda - apriranno la stagione 2018 della XIV edizione di VisioninMusica ...

Imola - la locandiera Morante apre il 2018 del teatro Stignani : Prevendita biglietti e spettacoli: Martedì 9 biglietteria ore 10-12 Mercoledì 10 I recita ore 21; biglietteria ore 19-21 Giovedì 11 II recita ore 21; biglietteria ore 19-21 Venerdì 12 III recita ore ...

CES 2018 - si apre la fiera delle “vanità” high-tech. Con l’auto in prima fila – FOTO : Al Consumer Electronics Show 2018 di Las Vegas (9-12 gennaio), grande fiera dedicata all’elettronica di consumo, sarà massiccia la presenza dei costruttori automobilistici: le quattro ruote del futuro stanno infatti diventando sempre più tecnologiche e fra qualche anno saranno addirittura “indipendenti” dal guidatore in carne e ossa. Ecco perché il Ces si contende col Salone di Detroit (13-28 gennaio) alcune fra le anteprime automotive più ...

Charts (7/1/2018) : il nuovo anno si apre con il dominio assoluto di Ed Sheeran : Charts (7/1/2018): il nuovo anno si apre con il dominio assoluto di Ed Sheeran Euromusica - Dove c'è Musica Non c’è storia, almeno per adesso. Ed Sheeran, che aveva chiuso l’anno come protagonista delle classifiche europee, apre quello nuovo allo stesso modo. Non solo la canzone “Perfect”, presente sia nella versione solista che in duetto con Beyoncè, ma anche… Continue Reading → Charts (7/1/2018): il ...

Ascom Confcommercio Padova - il 2018 si apre con l'Iva : a rischio la detrazione : Approfondimenti Regime di cassa, salta in commissione bilancio il riporto delle perdite per le imprese 6 dicembre 2017 Fatture false: sequestrati a imprenditore cittadellese beni per oltre 665mila ...

LIVE Tour de Ski 2018 - Mass start Val di Fiemme in DIRETTA : Francesco De Fabiani per il colpaccio! Cologna si difende da Ustiugov. Weng vince tra le donne e riapre tutto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della penultima tappa del Tour de Ski 2018: la Val di Fiemme, prima del consueto finale sul Cermis, ospita le Mass start a tecnica classica: 10 km per le donne, 15 per gli uomini. Nella gara maschile il confronto vivrà del duello tra l’elvetico Dario Cologna ed il russo Sergey Ustiugov, mentre tra gli italiani Francesco De Fabiani, dopo il terzo posto nella Mass start tl, tenterà il colpo ...

Massimo Dapporto apre il 2018 al Teatro Petrarca : Nuovo appuntamento nell'ambito della stagione di prosa e danza del Teatro Petrarca di Arezzo , organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. ...

Chievo-Udinese : il 2018 si apre col pari : Chievo-Udinese 1-1. pari e patta: nessun botto in apertura di 2018, con i bianconeri che anzi si fermano dopo 5 vittorie consecutive e i clivensi che potevano fare di più dopo aver regalato al ...

Rugby - Pro14 : il 2018 si apre con i sudafricani a Monigo. Domani c’è Benetton-Cheetahs : Si avvicina al compimento dei due terzi la stagione regolare del Pro14 di Rugby: la prima giornata dell’anno solare 2018 infatti è la tredicesima (su 21) della fase a gironi. A Monigo, Domani alle ore 14.15, andrà in scena la sfida tra Benetton Treviso e Cheetahs. La compagine sudafricana, che ha disputato 10 gare finora (Cheetahs e Southern Kings non hanno giocato il 23 e 30 dicembre, e recupereranno i derby quando il Pro14 sarà fermo per ...