' I colori del crimine' su La effe | un noir francese dall' anima italiana

Lega del Filo d’Oro - torna la campagna «Tutti i colori del buio» per il lascito solidale : Pioniera nella raccolta fondi da lasciti solidali in Italia con la prima campagna sulla solidarietà testamentaria lanciata alla fine degli anni ’80, la Lega del Filo d’Oro ha ricevuto una media di 45-50 testamenti solidali all’anno. Con questi fondi l’Associazione è riuscita a incrementare i servizi per le persone sordocieche in un numero crescente di regioni italiane, creando foresterie per le famiglie che accompagnano i figli in ...

Cascate del Niagara ghiacciate. Immagini mozzafiato tra neve e colori : Qui il freddo intenso, anziché portare danni e devastazione, ha creato spettacoli di una bellezza unica, attirando moltissimi turisti nella regione dei Grandi Laghi al confine tra Usa e Canada. Le ...

Fisica : a Firenze la mostra “I colori del Bosone di Higgs. Percorsi tra Arte e Scienza” : Si è svolta il 10 gennaio 2018 a Firenze l’inaugurazione della mostra itinerante “I colori del Bosone di Higgs. Percorsi tra Arte e Scienza”, evento conclusivo locale del progetto INFN/CERN “Art&Science across Italy”, organizzato in diverse città italiane con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo della scienza e della ricerca scientifica usando l’Arte come linguaggio. L’esposizione, che sarà aperta al pubblico fino al 28 ...

I colori del Bosone di Higgs a Firenze dal 10 al 28 gennaio in una mostra nell'ambito del progetto Art & Science across Italy : ... nella primavera 2018, ad un master in Arte e Scienza presso i laboratori del CERN di Ginevra. Inoltre, le prime dieci opere saranno selezionate per partecipare alla competizione nazionale. Al ...

Ciclocross - Fontana - Colledani e Teocchi all'assalto dei Tricolori all'Ippodromo delle Capannelle : Il terzetto del Team Bianchi Countervail sarà in gara con Zolder disc il 6 gennaio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma Boario Terme Ci saranno tutti gli atleti italiani del Team Bianchi ...

"I colori delle emozioni - le emozioni del colore" : tutte le attività dal 28 dicembre al 3 gennaio - : "I colori delle emozioni, le emozioni del colore": il programma di Racconti di Natale comprende oltre 100 appuntamenti gratuiti per bambini e famiglie tra narrazioni, performance, spettacoli, laboratori, proiezioni e incontri con autori. Nei giorni dal 28 dicembre al 3 gennaio gli eventi di Racconti di Natale animeranno, oltre alla Galleria San Ludovico e alle Biblioteche ...

Il restauro della Basilica della Natività a Betlemme - colori in un mondo che crolla : ROMA 'Fa riflettere che, mentre nel Medio Oriente sembra che tutto venga distrutto, qui a Betlemme qualcosa viene conservato, riabilitato e rivalorizzato '. E' orgoglioso del suo lavoro Giammarco ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo 2017-2018 : da Dobbiaco ancora una volta poche gioie per i colori azzurri - ma qualche sprazzo si è intravisto : ... infatti, Johannes Klaebo (clicca qui per la cronaca della 15km TL) , Marit Bjoergen (clicca qui per la cronaca della 10km TL) e Simen Krueger (clicca qui per la cronaca della 15km TC) l'hanno fatta ...

La mostra fotografica “SI RIAccendono i colori della pace” da domani a Roma : Momenti di vita vissuta in un racconto fotografico nella mostra “SI RIAccendono i colori della pace”. A Roma dal 18 dicembre al Doria Center a... L'articolo La mostra fotografica “SI RIAccendono i colori della pace” da domani a Roma su Roma Daily News.

Il mondo a colori - Telethon 2017 Rai/ Ospiti e diretta : l'appello del campione Stefano Rossetti (16 dicembre) : Il mondo a colori, Telethon 2017 anticipazioni del 16 dicembre: in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, la settimana dedicata alla raccolta fondi e la sensibilizzazione(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 21:03:00 GMT)

Spagna - ucciso per avere le bretelle con i colori della bandiera. Arrestato un antagonista : Essere ucciso per portare le bretelle con i colori della bandiera del proprio Paese. Succede anche questo in Spagna, dove a volte, e soprattutto in alcuni posti, è preferibile non dire di considerarsi spagnolo né tantomeno di avere idee nazionaliste, perché le conseguenze potrebbero essere molto gravi. Quello che è accaduto a Saragozza la notte tra il 7 e l’8 dicembre è qualcosa di estremamente grave. Un uomo, Victor Lainez, 55 anni, è ...