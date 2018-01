: Guarda Epoch, il video d’esordio di Oliver Spalding - scoopscoop6 : Guarda Epoch, il video d’esordio di Oliver Spalding - ritwittalo : Guarda Epoch, il video d’esordio di Oliver Spalding - claudiofiera : Guarda Epoch, il video d’esordio di Oliver Spalding - IamBross : Guarda Epoch, il video d’esordio di Oliver Spalding - micheleiurillo : Guarda Epoch, il video d’esordio di Oliver Spalding -

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) È contenuta nell’Ep d’esordio “Unfurl” (Monotreme Records) la canzonedi, un cantautore solista ventunenne, originario di Brighton. Ildi– che presentiamo oggi –, diretto da Jorik Dozy e Sil van der Woerd, mostra da una prospettiva stilistica ineccepibile, formalmente molto elegante, le conseguenze del riscaldamento globale e il tuo impatto sull’umanità. Il cortometraggio ha per protagonista una banda di bambini, che si aggirano per le strade di una città in sfacelo, cercando di risvegliare gli adulti da quello che potrebbe essere sonno profondo o morte. Ti è piaciuto?anche Elements, ild’arte di Maxim Zhestkov., ild’esordio diWired.