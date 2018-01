GPD WIN 2 | Mix Perfetto Tra PC Windows E Console Gaming Portatile

GPD WIN 2 : Il PC Gaming tascabile arriva ad Aprile 2018 : Avete sempre sognato giocare a GTA V in mobilità? A partire da Aprile 2018 potete farlo con la Win 2, la nuova console portatile di GPD con sistema operativo Windows, dalle specifiche tecniche molto interessanti. GPD Win 2: La console portatile con Windows 10 GPD, nel caso non lo sappiate, è un’azienda nota per la produzione di console con OS Android e in questo caso Windows, ad un costo cospicuo. La nuova Win 2 vanta ...

Vi presentiamo GPD WIN 2 : un PC che fa da console portatile gestendo anche giochi come GTA V : Nel caso in cui foste dei giocatori PC alla ricerca di una soluzione portatile diversa dal solito o nel caso in cui il classico handheld non facesse per voi, GPD Win 2 potrebbe essere una soluzione piuttosto interessante.Si tratta di un PC ultracompatto successore di GPD Win che punta a migliorare sostanzialmente tutte le specifiche del predecessore e che si presenta come una sorta di PC con le dimensioni e l'aspetto di una console ...