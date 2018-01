Goggia 2ª in prova a Cortina (Di mercoledì 17 gennaio 2018) La fuoriclasse americana Lindsay Vonn in 1.37.99 è stata la più veloce nella prima prova cronometrata in vista della discesa di Coppa del Mondo di sci a Cortina d'Ampezzo, sulla pista Olimpia delle Tofane. Dietro la statunitense, con il tempo di 1.38.94, c'è l'azzurra Sofia Goggia. Terzo tempo per l'altra americana Jacqueline Wiles in 1. Leggi la notizia su raisport.rai (Di mercoledì 17 gennaio 2018) La fuoriclasse americana Lindsay Vonn in 1.37.99 è stata la più veloce nella primacronometrata in vista della discesa di Coppa del Mondo di sci ad'Ampezzo, sulla pista Olimpia delle Tofane. Dietro la statunitense, con il tempo di 1.38.94, c'è l'azzurra Sofia. Terzo tempo per l'altra americana Jacqueline Wiles in 1.

Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim – Sofia Goggia seconda nell’ultima prova! Gisin davanti - Gut e Vonn attardate : A Bad Kleinkirchheim è tutto pronto per la disputa della Discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache si inizierà a gareggiare dalle ore 11.15, nella prima mattinata si è però disputata l’ultima prova. A realizzare il miglior tempo è stata Michelle Gisin: la svizzera ha fermato il cronometro su 1:36.94 e si conferma tra le favorite per il successo. Eccellente seconda la nostra Sofia ... : A Badè tutto pronto per la disputa dellalibera femminile valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci. Sulle nevi austriache si inizierà a gareggiare dalle ore 11.15, nella prima mattinata si è però disputata l’ultima prova. A realizzare il miglior tempo è stata Michelle: la svizzera ha fermato il cronometro su 1:36.94 e si conferma tra le favorite per il successo. Eccellentela nostra...

Goggia 2ª nella prova libera di Bad Kleinkirceim : L'azzurra Sofia Goggia in 38.30 ha realizzato il secondo miglior tempo nella prova cronometrata della discesa di cdm di Bad Kleinkirchheim. Miglior tempo per l'austriaca Christian Ager in 38.21 e ... : L'azzurra Sofiain 38.30 ha realizzato il secondo miglior tempocronometrata della discesa di cdm di Bad Kleinkirchheim. Miglior tempo per l'austriaca Christian Ager in 38.21 e ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Italia - provaci ancora! Brignone - Goggia - Moelgg e Bassino a caccia del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si preannuncia una gara davvero appassionante e avvincente sulle nevi slovene, l’Italia vuole essere ancora protagoniste con le sue stelle indiscusse. Federica Brignone si presenta carica dopo il successo di Lienz, Sofia Goggia cerca riscatto per tornare sul podio, Manuela Moelgg ha le carte in regola per ... : Buongiorno e benvenuti alladeldi, prova valida per la Coppa del Mondodi sci. Si preannuncia una gara davvero appassionante e avvincente sulle nevi slovene, l’vuole essere ancora protagoniste con le sue stelle indiscusse. Federicasi presenta carica dopo il successo di Lienz, Sofiacerca riscatto per tornare sul, Manuelaha le carte in regola per ...