Gli Stati Uniti dimezzeranno la prima tranche di fondi destinati all’Agenzia dell’ONU per

Ferrero compra i dolci Nestlé e cresce neGli Stati Uniti : Ferrero compra da Nestlé il business dolciario statunitense per 2,8 miliardi di dollari in contanti (circa 2,3 miliardi di euro). Il colosso di Alba che produce l'ovetto Kinder acquisirà più di 20 ...

California : 13 fiGli in catene e senza cibo - arrestati i genitori : California, la polizia libera i ragazzi in una casa della piccola città di Perris, tra Los Angeles e San Diego

Dolores O’Riordan - il cordoGlio dei Cranberries su Twitter : «Siamo devastati» : Il tweet arriva a poche ore dall’annuncio della scomparsa di Dolores O’Riordan. Dopo i fan e gli amici più cari, stavolta a parlare è il gruppo con cui Dolores è cresciuta e con cui era ancora impegnata in tour e concerti in giro per il mondo: i Cranberries. «Siamo devastati per la scomparsa della nostra amica Dolores. Era un talento straordinario e siamo davvero onorati di essere stati parte della sua vita dal 1989, quando abbiamo ...

Vasta operazione antidroga dei CC di pescara in più regioni - molteplici Gli arrestati : pescara - È in corso dalle prime ore dell' alba una Vasta operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di pescara che stanno eseguendo numerose ordinanze di custodia cautelare e perquisizioni nelle provincie di pescara, Chieti, Roma, Napoli, Bari e Reggio Calabria. I provvedimenti sono stati disposti dal gip del Tribunale di pescara su richiesta della locale Procura a seguito di indagini svolte nei confronti di appartenenti ad ...

Tenevano i 13 fiGli incatenati ai letti e nel degrado. Casa deGli orrori a Los Angeles - genitori arrestati : Una ragazza emaciata di 17 anni ha raccontato alla polizia di Los Angeles una storia incredibile che, purtroppo, si è rivelata vera. La giovane è riuscita a fuggire dalla Casa nella...