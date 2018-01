Gb | Theresa May istituisce il ministro per la Solitudine

Gb - il premier Theresa May nomina un ministro contro la Solitudine : A ricoprire l'incarico sarà Tracey Crouch, già sottosegretario allo Sport e alla Società civile. "Per troppe persone - ha spiegato la May - la Solitudine è una triste realtà della vita moderna. ...

Theresa May nomina un "ministro per la Solitudine" : Il governo britannico di Theresa May ha nominato un "ministro per la Solitudine" ("minister for loneliness") con l'obiettivo di combattere quello che la premier ha descritto come "la triste realtà della vita moderna" che colpisce milioni di persone. A ricoprire l'incarico sarà Tracey Crouch, già sottosegretario allo Sport e alla Società civile."Per troppe persone la solitudine è una triste realtà della ...

Il primo ministro britannico Theresa May farà un rimpasto di governo che riguarderà un quarto dei ministri : Il primo ministro britannico Theresa May ha deciso di rimuovere o di cambiare di posto a un quarto dei suoi ministri in quello che sarà il più grande rimpasto di governo da quando è diventata primo ministro nell’estate del 2016. The post Il primo ministro britannico Theresa May farà un rimpasto di governo che riguarderà un quarto dei ministri appeared first on Il Post.

Lo scandalo molestie in Gran Bretagna : si dimette Damian Green - numero due di Theresa May : Il 61enne consigliere di Stato era rimasto coinvolto nel dossier che ha fatto tremare il Parlamento britannico, causato dimissioni e provocato un tragico suicidio. Contro di lui, foto a luci rosse in un pc personale e l'accusa di un'attivista. Ha sempre negato, ma oggi, nella lettera di dimissioni, ha ammesso di aver fatto dichiarazioni "inaccurate e ingannevoli"

Brexit - Theresa May cade su un voto cruciale in Parlamento : Schiaffo per il governo di Theresa May, battuto in serata alla Camera dei Comuni su un emendamento cruciale alla European Union (Withdrawal) Bill, la legge quadro destinata ad attuare la Brexit.L'emendamento, presentato da una quindicina di deputati conservatori 'ribelli' e appoggiato dalle opposizioni, laburisti in testa, obbliga a inserire nel testo l'impegno per un voto vincolante del Parlamento britannico sugli accordi finali sul divorzio ...

Dopo una maratona notturna Theresa May vola a Bruxelles all'alba : "C'è l'accordo sulla Brexit" : Londra sborserà tra i 40 e i 60 miliardi: Theresa May, e il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, hanno siglato un documento di 15 pagine che fa il punto della situazione e indica ai negoziatori il percorso per una seconda fase di colloqui

Theresa May ha le ore contate. Per la stampa Gb lo stallo sui negoziati con la Brexit : Un'ultima proroga di 48 ore, concessa apparentemente da Bruxelles, per sciogliere il nodo del confine in Irlanda e chiudere l'accordo sulla prima fase negoziale della Brexit, saltato lunedì. È quanto resta in mano a Theresa May secondo la stampa britannica, che attribuisce ai vertici Ue - Jean-Claude Juncker in testa - la convinzione che la premier conservatrice sia condannata in caso di fallimento a essere sbalzata via dal ...

Londra - sventato un attentato contro Theresa May : due arresti : Il Regno Unito ha sventato un piano di attacco kamikaze che aveva come obiettivo quello di uccidere il premier Theresa May a Downing Street. Lo hanno rivelato i servizi britannici dell'MI5.L'uomo pare avesse in mente di far esplodere un ordigno rudimentale di fronte al 10 di Downing Street, per poi cercare di accoltellare il premier May nel caos che ne sarebbe seguito.I media britannici hanno specificato che due sospetti sono stati ...

