Gb | sterilizzare i disoccupati | scoppia la bufera su leader dei giovani Tory

Il deputato della May che voleva sterilizzare i disoccupati : Un "vasto mare di disoccupati perditempo", che mettono al mondo "quattro o cinque figli, mentre noi ne facciamo al massimo uno o due" e che andrebbero sottoposti a una vasectomia. Questo era il panorama britannico nel 2012 secondo Ben Bradley, oggi 28enne deoputato del partito conservatore di Theresa May, le cui dichiarazioni su un blog stanno ora facendo scalpore.Bradley, il cui nome è in questi giorni ...

'sterilizzare i disoccupati' : la proposta choc del giovane Deputato : Ben Bradley , giovane Deputato conservatore britannico di 28 anni, ha proposto la vasectomia come metodo per evitare al 'vasto mondo dei disoccupati perditempo di mettere al mondo quattro o cinque figli, mentre noi ne facciamo al massimo uno o due '. Sono state ovviamente aspre le reazioni a queste parole scritte nel blog del Deputato, nominato da Theresa May ...