Formula 1 - Quasi certa la rinuncia Rai ai Gran Premi

Leggi la notizia su quattroruote

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) La1 non interessa al servizio televisivo pubblico: sembra ormai certo, infatti, che il Mondiale 2018, così come i due successivi, non saranno trasmessi, in chiaro (ma non gratis, perché comunque si paga, o si dovrebbe pagare, il canone), dai canali Rai. La quale, dopo averto a trasmettere i Mondiali di calcio di questanno (ma non alle Olimpiadi invernali che, tenendosi in Corea, andranno in onda a orari improponibili per i più), ha detto di no anche alla possibilità di mandare in onda una parte delle gare, da quantificare, in diretta e unaltra parte in differita di qualche ora, comè accaduto nelle ultime stagioni. Unica eccezione prevedibile, il GP dItalia, che sarà comunque visibile sullemittente statale. Dunque, per il prossimo triennio la F.1 sarà disponibile solo sulla piattaforma di Sky: salvo il fatto che la pay-tv non decida, comè probabile, di trasmettere, ...