Fiorello torna in radio | ecco quando e dove

Fiorello : "Tornare in tv? Stufo dell'ansia da prestazione e degli ascolti - meglio Facebook. Dopo l'ultimo show Rai arrabbiato per le critiche" : Fiorello si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair.E inevitabilmente il discorso cade anche sulla televisione dove lo si vede sempre di meno: "Non ho più voglia di stupire, mi sono stufato dell'ansia da prestazione, delle riunioni, della liturgia. Ora faccio la radio ma la radio, per carburare, richiede tempo. In tv è tutto e subito. Viva Radio 2, per esempio, andò veramente bene solo al terzo anno. Con Il Socialista cerco di far ...