Figc | Malagò | ' Commissariare il calcio? Ne parlai in tempi non sospetti | è solo buonsenso'

Figc - Malagò' : 'Commissario? Ora molti riconoscono mio buonsenso' : Chi conosce il mondo del calcio e frequenta le varie componenti sa bene di cosa stiamo parlando. Si sapeva perfettamente che questo era lo stato di fatto e questa la situazione che si sarebbe creata. ...

Figc - spunta un quarto nome E Malagò non sta a guardare... : La trasmissione ha fatto oltre l'1 per cento di share sul canale sport della Rai, in Hd, e il 3,2% (330 spettatori) in replica su Rai 2 dopo la mezzanotte. 'Calcio& Mercato' andrà in onda tutti i ...

Malagò ai Gazzetta Awards : "In Figc serve una figura super partes" : Ma d'altronde è il movimento italiano che è in calo, non è un caso che eravamo il campionato più bello del mondo e ora siamo il quarto, forse il quinto...". Gasport

Calcio - Giovanni Malagò : “Non ci sono gli estremi per commissariare la Figc” : “commissariare la FIGC? Sulla base di quanto è emerso non ci sono gli estremi“. Così si è espresso il presidente del CONI Giovanni Malagò, dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport. Il numero uno dello sport italiano aveva caldeggiato fortemente la possibilità del commissariamento dopo le dimissioni di Giorgio Tavecchio, ma alla fine è stato costretto ad arrendersi. “Vediamo se il mondo del Calcio dimostrerà di ...

Malagò : "Figc commissariata? Non ci sono gli estremi" : Il mondo del calcio ci ha abituato a tante cose, stiamo a vedere cosa succede". NICCHI - Anche il presidente dell'associazione italiana arbitri Marcello Nicchi si esprime sul momento"È un momento ...

Malagò : 'Non posso commissariare la Figc' : 'commissariare la Federcalcio? Sulla base di quello che è emerso non ci sono gli estremi, fermo restando che ognuno ha una sua idea della partita e vediamo se il mondo del calcio, come sembra volere, ...

Lega Calcio - Tavecchio resterà reggente. Il commissariamento della Figc voluto da Malagò sfuma ancora : Niente presidente della Lega. Ma niente commissariamento del Calcio italiano: Giovanni Malagò aveva annunciato in pompa magna che in caso di mancata elezione dei vertici della Lega entro l’11 dicembre, il Coni sarebbe intervenuto. Invece per la seconda volta consecutiva dovrà constatare che i presupposti Legali per commissariare la Figc proprio non ci sono. Sabato il consiglio federale voterà la proroga del mandato di Carlo Tavecchio, e lui non ...

Figc - Malagò : 'Mie esternazioni hanno compattato il gruppo' : Roma, 4 dic. (askanews) Se un effetto positivo hanno ottenuto le dichiarazioni di Malagò è stato quello di 'ricompattare il gruppo cercando di risolvere i problemi e magari mettendo da parte tutto ciò ...

Figc : elezioni il 29 gennaio - la sfida a Malagò continua : Su proposta del presidente dimissionario Tavecchio, scelta la data delle elezioni. Il 7 dicembre si attende il nuovo presidente della Lega di A

Figc - Malagò : 'Nomi non ne faccio - ho sentito Totti su Tommasi' : Sul toto nomi per la nuova governance e per la presidenza della Figc, Il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto questa sera a Pescara la presentazione del progetto del nuovo stadio, non si è ...

Il presidente del Coni Malagò sulla questione Figc : “Necessaria una linea comune” : “Il mio pensiero sulla questione Figc è che se il calcio è in grado da solo di dare determinate risposte per risolvere i temi sul tavolo, noi siamo felici. Si ha la sensazione che non è però che se dopo le dimissioni di Carlo Tavecchio, e arrivano Antonio o Giovanni, automaticamente, tutto questo avviene“. Sono queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, presente ad un incontro organizzato dal Pescara calcio per il ...

Figc : Malagò - serve piattaforma comune : (ANSA) - PESCARA, 30 NOV - "Il mio pensiero sulla questione Figc è che se il calcio è in grado da solo di dare determinate risposte per risolvere i temi sul tavolo, noi siamo felici. Si ha la ...

Figc : Malagò - pronti a dare una mano : (ANSA) - ROMA, 29 NOV - "La situazione del calcio non è semplice, mi sembra sotto gli occhi di tutti. È una situazione particolarmente atipica, anomala. Noi siamo pronti a dare una mano se necessario ...

Malagò - 'Figc incartata - un commissario significa dare una mano' : Roma, 29 nov. (askanews) 'Carlo Ancelotti sarebbe la soluzione ideale, la migliore delle opportunità. Ma non ho proprio idea di cosa voglia fare da grande'. Malagò commenta così l'ipotesi che vede ...