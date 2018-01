Ferrari | nel futuro Suv ed auto elettriche | ecco perché

Futuro Rosso : crossover Ferrari nel 2020 - si pensa all'elettrica : ROMA - La prossima sfida del mondo automobilistico riguarderà le supercar elettriche. Le citycar e le berline (vedi Tesla) sono già realtà, i primi sport utility idem, le gran turismo quasi, con la Porsche Mission E sulla rampa ...

Marchionne : "Suv Ferrari nel 2020". E annuncia la supercar elettrica : Detroit, 16 gennaio 2018 - E' un fiume in piena, Sergio Marchionne . Al Salone dell'auto di Detroit l' ad di Fca lancia due novità gustose per i patiti delle quattro ruote: l'arrivo del nuovo Suv ...

F1 - Importantissime novità in casa Ferrari : il team di Maranello dà il benvenuto a Daniil Kvyat : Daniil Kvyat in Ferrari: il 23enne russo rivestirà un importantissimo ruolo all'interno del team di Maranello Manca ancora qualche mese all'inizio della nuova stagione di F1, ma team e piloti trovano ...

Ferrari - Newey : "Nel 2014 la Rossa mi fece un'offerta incredibile" : ROMA - Il matrimonio tra Adrian Newey e la Ferrari è stato più volte ad un passo dall'essere celebrato. È lo stesso capo tecnico della Red Bull a rivelare a Sky Sports di aver ricevuto tre serie ...

Ferrari e la storia del Cavallino Rampante nel logo della Scuderia : Non tutti i suoi estimatori conoscono però il curioso aneddoto che si cela dietro la nascita e l'ascesa di uno dei marchi più importanti al mondo. Abbiamo scelto di raccontarvi la sua storia proprio ...

Formula 1 - gli auguri della Ferrari : 'Pronti a dare il massimo nel 2018' : "Quello che si sta per chiudere è stato un anno speciale per la Ferrari , che ha festeggiato in tutto il mondo i suoi 70 anni": sono queste le parole con cui la Ferrari apre sul proprio sito il messaggio d' auguri per il Natale . Archiviato il Mondiale 2017, nel quale la Rossa è tornata ad essere ...

Il Ferrarista Montermini a tutto campo nel 2018 : ... alla quale è legato da oltre quattro lustri, con l'obiettivo di disputare la gara di contorno alla 24 Ore più famosa del mondo, lavorando per una partecipazione futura alla 24 Ore di Le Mans, ...

'Gp d'autore' al museo Ferrari Maranello : ROMA, 24 DIC - Lo sguardo inedito di artisti di fama internazionale sul mondo della Formula 1 ha dato vita alla mostra "GP d'autore", inaugurata al museo Ferrari di Maranello. Le 20 tavole realizzate da 9 maestri della graphic novel raccontano ciascuna delle tappe del ...

Museo Ferrari di Maranello - una mostra racconta l'ultima stagione di Formula 1 : ... inaugurata oggi presso il Museo Ferrari di Maranello: si tratta di uno sguardo di artisti di fama internazionale sul mondo della massima serie motoristica. L'esposizione comprende 20 tavole ...

