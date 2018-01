F1 | Robert Kubica | “Privilegio di tornare dopo tanti anni Scendere in pista nelle libere

Formula 1 - Robert Kubica 7 anni dopo : così si è ripreso il suo mondo : Dai titolari, Stroll e Sirotkin , al terzo pilota, Robert Kubica . La Williams ha annunciato così senza nessuna sorpresa la sua formazione per il 2018. L'ultima squadra a farlo. E così la griglia ...

F1 : la Williams ha scelto Sergey Sirotkin. L’annuncio previsto la prossima settimana - niente da fare per Robert Kubica : L’indiscrezione arriva da it.motorsport.com, a firma Roberto Chinchero, ed è quella riguardante il pilota russo Sergey Sirotkin e la Williams. Secondo quanto riportato sul portale motoristico il team di Grove ufficializzerà l’accordo con il 22enne di Mosca la prossima settimana, garantendo sul contratto anche un’opzione di rinnovo per il 2019, completando così il quadro dei driver iscritti al prossimo campionato del mondo di ...

F1 - Mondiale 2018 : la Williams sceglie Sergey Sirotkin. Manca solo l’annuncio : niente ritorno per Robert Kubica : Sfuma il sogno di rivedere nel Mondiale di Formula 1 Robert Kubica. Il pilota polacco sembra aver perso la lotta per il sedile della Williams rimasto vacante dopo il ritiro di Felipe Massa. Stando a Sky Sport, infatti, la scuderia britannica affiderà la guida della sua vettura a Sergey Sirotkin. Non c’è ancora l’ufficialità: l’annuncio verrà dato nei prossimi giorni ma l’indiscrezione trova conferme sulla stampa ...

F1 - Test Abu Dhabi 2017 – Parla Robert Kubica : “Sono in forma - non sto guidando con una sola mano” : Non può che essere Robert Kubica il grande protagonista dei Test di Abu Dhabi per la Formula Uno, in vista della prossima stagione. Il polacco è tornato a guidare una monoposto, facendolo senza particolari problemi fisici per ben 100 giri al volante della Williams. L’obiettivo è ovviamente quello di confermarsi sulla monoposto anche per il campionato 2018, dopo l’addio di Felipe Massa. “Ci sono persone che dicono che piloti con ...

F1 - Test Abu Dhabi 2017 : Kimi Raikkonen è il più veloce nella prima giornata. 100 giri per Robert Kubica : Kimi Raikkonen è stato il più veloce nella prima giornata dei Test Pirelli di Abu Dhabi. Il pilota della Ferrari ha fatto segnare il miglior crono in 1’37″768 mettendo la sua SF70H davanti a tutti e facendo quasi tre decimi meglio di Daniel Ricciardo, secondo, e ben sette rispetto al campione del Mondo Lewis Hamilton, che ha chiuso la giornata al terzo posto. Tempi che sono solamente indicativi, dal momento che i team hanno svolto ...

F1 - Robert Kubica effettuerà i test Pirelli di Abu Dhabi al volante della Williams : La grande notizia è arrivata: Robert Kubica sarà al volante della Williams in occasione della due-giorni di test voluti dalla Pirelli per provare le gomme della prossima stagione, che si terranno ad Abu Dhabi nei prossimi giorni dopo la gara. Era nell’aria già da diverso tempo, ma ora è arrivata l’ufficialità. Il pilota polacco è ormai ad un passo dal suo ritorno vero e proprio in Formula Uno, dopo i test disputati (con ottimi ...

F1 : Robert Kubica sempre più vicino alla Williams nel 2018. Il polacco proverà la vettura nel test di Yas Marina : E’ sempre più probabile che Robert Kubica sia nel Mondiale di F1 nel 2018. Il polacco, infatti, come rivela motorsport, sarà in pista nei test Pirelli programmati sulla pista di Yas Marina dopo il Gran Premio di Abu Dhabi (ultimo round del Mondiale di F1 2017) a bordo della Williams FW40, dopo i test completati a Silverstone e Hungaroring con la monoposto 2014. Robert dovrebbe essere in pista nella prima giornata di prove. Secondo alcune ...