F1 : la Rai perde i diritti - i GP saranno trasmessi su TV8 : Se ne parlava già da alcuni mesi, ma ora sembra essere diventata una certezza: la Rai ha perso i diritti per trasmettere il mondiale di F1 in chiaro. Ad aggiudicarsi l'intero mondiale in esclusiva è Sky, che con il canale dedicato Sky Sport F1, sembra abbia preso al volo l'occasione che aspettava da anni. Già dal 2013, la Pay TV aveva in esclusiva poco più di metà gare (11 gare in esclusiva e 9 in diretta insieme alla Rai), dunque è da circa ...

Diritti tv - la Rai pronta al colpaccio Champions League ma può perdere un evento importante! : In tema di calciomercato il mese di gennaio è caratterizzato da molte trattative. Il primo mese dell’anno però è il momento in cui si tratta anche per i Diritti televisivi dei maggiori eventi sportivi. Mentre Mediaset si è assicurata tutte le gare dei Mondiali di Russia 2018, che andranno in onda in chiaro, la Rai è pronta a rispondere con altro importante colpaccio: si tratta della Champions League. La tv di stato è in trattativa con Sky, ...

"La linea verticale" - la serie tv Rai da non perdere : anche il tumore può far sorridere : Trattare la malattia, il tumore, senza pietismi, facendone un racconto non edulcorato ma neppure disperato. E riuscire a farlo con il sorriso. Raccontare la vita in una corsia di ospedale senza farne ...

Ana è morta / Il segreto anticipazioni febbRaio : la bimba di Julieta perde la vita in un incendio : Ana è morta, Il segreto: anticipazioni febbraio. La bimba di Julieta perderà la vita nell'incendio appiccato da Prudencio per conto di donna Francisca sulle terre occupate abusivamente.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 19:44:00 GMT)

F1 - la Ferrari continua la sua rivoluzione : a perderci questa volta è... Kimi Raikkonen : L'ingegnere di pista di Kimi Raikkonen lascerà la Ferrari per tornare alla Manor, ancora da scegliere il sostituto LaPresse/Photo4 continua senza sosta in casa Ferrari il processo di riorganizzazione ...

L'anno giallazzurro FebbRaio - il Latina perde in casa il suo ultimo derby in B : Il Frosinone vince il derby contro i pontini. Al "Francioni", un calcio di rigore messo a segno da Federico Dionisi concede la vittoria ai ciociari. Non si tratta di un derby qualsiasi ma dell'ultimo ...

Russia 2018 - dopo l'Italia anche la Rai perde i mondiali : per la prima volta in esclusiva tv su Mediaset : Tutte le 64 partite della Coppa del Mondo Fifa 2018 saranno visibili per la prima volta sulla tv commerciale italiana. Lo annuncia Mediaset, sottolineando che offrirà ai suoi telespettatori...

Il Segreto trame febbRaio : Gracia perde il lavoro alla pasticceria - ecco perchè Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera di Canale 5, che ha appena rivelato la guarigione di Raimundo nelle prossime puntate [Video]. Le trame di febbraio ci svelano che ci saranno brutte notizie per Gracia Hermosa dopo l'arrivo di Severo Santacruz. Anticipazioni Il Segreto: Gracia perde la pasticceria Le anticipazioni delle vicende di Puente Viejo in onda a febbraio su Canale 5, rivelano che ci ...

JESSICA JONES - Nuovo tRailer - foto promozionali incredibili e un'intervista da non perdere! : Finalmente abbiamo una data ufficiale per il ritorno dell'eroina più problematica e affascinante di New York! L’8 marzo infatti andrà in onda su Netflix la seconda stagione di JESSICA JONES e l'hype è già volato alle stelle. Qui trovate il trailer ufficiale.Traduzione JESSICA: Tutti hanno dei segreti. Se non i loro, quelli di qualcun altro. -JESSICA: Cosa sei? Come sei diventata così? Hai intenzione di uccidermi? Ragazzo: Davvero te lo ...

Flop di Fabio Fazio : il documento che gira in Rai. Quanto ha fatto perdere in due mesi il conduttore : Sugli ascolti bassi di Fabio Fazio, la Rai ha negato fino all'ultimo di aver abbassato i costi degli spot, ma adesso spunta un documento ufficiale. Il sito specializzato in televisione di Davide ...

Giovane opeRaio di Sant'omero - prende bus per Roma e fa perdere le proprie tracce : Teramo - Di, Stefano De Luca, un operaio 33enne originario di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) si sono perse le tracce dallo scorso lunedì, quando dopo essersi fatto accompagnare da un amico alla stazione degli autobus di Teramo, è salito su un bus diretto a Roma, e da quel momento di lui non si hanno più notizie. Il suo telefono risulta spento e non ha avuto nessun contatto con il padre e il fratello con cui vive. La sua ...

Retroscena Blogo su Rai3 : Cartabianca daytime slitta al 2018 - La strada senza tasse con Insinna perde la prima serata. E Santoro? : Lavori in corso, più che mai, e variazioni di palinsesto, a Rai3, la rete che da qualche mese, dopo l'addio di Daria Bignardi, è diretta da Stefano Coletta. La strada senza tasse, nuovo programma della Stand by me di Simona Ercolani con Flavio Insinna, non partirà domenica 26 novembre, come previsto (è ufficiale, quella sera in palinsesto ci sono I dieci comandamenti di Iannacone e il film The Impossible). Dunque, niente sfida a distanza ...

Berlusconi - niente più assegno mensile da 1 - 4 milioni a VeronicaCaRaibi e 12 domestici : cosa perderà : La Lario, all’anagrafe Miriam Bartolini, dovrà anche restituire quanto percepito a partire dal marzo 2014: circa 46 milioni di euro. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Milano, accogliendo il ricorso. L’assegno era stato stabilito dal Tribunale di Monza

Il Segreto / Anticipazioni puntata serale 15 novembre : Raimundo perderà la memoria? Video : Anticipazioni Il Segreto, puntata serale 15 novembre: Raimundo resta intrappolato sotto le macerie dopo la terribile esplosione organizzata da Cristobal Garrigues.(Pubblicato il Wed, 15 Nov 2017 13:25:00 GMT)