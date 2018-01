Europei ghiaccio | duo azzurro 4° per ora

Ghiaccio - Europei di figura : Kostner - operazione eternità : Come nulla fosse: Mosca, da oggi, ospita gli Europei di figura numero 111 (solo per la seconda volta dopo quelli del 1965) e, all'apparenza, sembra un'edizione come le altre. Allo Sport Palace ritmi e tensioni sono quelli di ogni rassegna del genere. Con i protagonisti annunciati pronti a quattro giorni di gare incandescenti. Tra i più attesi, naturalmente, Carolina Kostner , ...

Pattinaggio di figura - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (17 gennaio). A che ora li vedremo sul ghiaccio? : Si aprono quest’ oggi a Mosca i Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018 : in programma ci saranno il programma corto maschile e quello delle coppie d’artistico. L’Italia sarà rappresentata da Matteo Rizzo tra gli uomini, mentre potrà schierare due coppie, Nicole Della Monica / Matteo Guarise e Valentina Marchei / Ondrej Hotárek. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Raisport e di Eurosport. Di seguito il programma ...

Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : Scozzoli e Martinenghi sfidano Peaty - Paltrinieri e Pellegrini rompono il ghiaccio : L’attesa è finalmente terminata e da quest’oggi si fa sul serio. La Royal Arena di Copenhagen (Danimarca) è pronta per essere teatro della prima giornata della 19esima edizione dei campionati Europei in vasca corta. La rassegna continentale sarà quella chiuderà la lunga stagione del Nuoto e la Nazionale azzurra, come al solito, non vorrà sfigurare. I fari saranno puntati nel day-1 su Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi. La medaglia ...