Europa contro l’olio di palma nei biocarburanti - i malesi scendono in piazza : L’Unione europea è a un passo dal vietare l’uso dell’olio di palma nei biocarburanti. Mercoledì 17 i membri del Parlamento Europeo dovranno esprimere la propria posizione, prima che la misura sia nuovamente discussa e votata. Secondo i piani europei “la quota di energia da fonti rinnovabili, come il solare o il vento, dovrebbe rappresentare almeno il 35% del consumo finale lordo di energia dell’Unione entro il 2030“. Tra le ...

Incontro Pd e +Europa : alleanza in dirittura d'arrivo : Si è svolto in mattinata un Incontro tra una delegazione della lista "+Europa con Emma Bonino" (Benedetto Della Vedova, Riccardo Magi, Bruno Tabacci) e una delegazione del Partito Democratico (Maurizio Martina, Lorenzo Guerini, Piero Fassino)."Al centro dell'Incontro la definizione di un'intesa che consenta di rafforzare ed espandere la coalizione di centrosinistra - si legge in un comunicato -. L'intesa è in primo luogo possibile ...

In Europa scoppia la guerra dell'olio (ed è Italia contro Spagna) : Qual è l'olio di oliva più buono del mondo? Secondo uno spot lanciata dalla Commissione europea è quello spagnolo. E ovviamente la cosa non è andata giù ai produttori Italiani...

Laura Boldrini - scontro su Euro e Europa con Stefano Fassina in Liberi e Uguali : 'Penso che l' Europa sia davvero l' unica comunità possibile: senza quella casa comune non potremo avere influenza sul resto del mondo, nessun Paese Europeo da solo potrà competere coi giganti ...

Il cancelliere Kurz contro la Ue sull'accoglienza migranti : 'Pronti a dividere l'Europa' : Kurz ha poi proposto all'Ue di sostenere una politica che aiuti i migranti nei loro Paesi di origine. Ad opporsi al sistema di ripartizione deciso da Bruxelles i Paesi del gruppo di Visegrad (Polonia,...

Migranti - l'Austria contro la Ue : Pronti a dividere l'Europa : "Costringere i Paesi ad accogliere i rifugiati non aiuterà l'Europa". A dirlo è il neo cancelliere austriaco Sebastian Kurz in un'intervista al quotidiano tedesco Bild in cui chiede la fine dei "tentativi falliti" da parte di Bruxelles per i ricollocamenti dei Migranti esortando l'Europa a nuovi sforzi per aiutare i richiedenti asilo nel loro paese d'origine.Le discussioni sulle quote sono ...

Austria - Kurz contro la Ue su accoglienza migranti 'Siamo pronti a dividere l Europa' : Invece di investire su quella che definisce una 'politica fallita', il cancelliere Austriaco ha chiesto all'Ue di sostenere 'anche militarmente' ulteriori sforzi per aiutare i migranti nel loro paese ...

L'Europa contro la Polonia : "Con le sue riforme a rischio lo Stato di diritto" : L'Europa contro la Polonia. Sembra il titolo di un film, o di una di quelle famose cause legali americane destinate a cambiare un capitolo di Storia. Ma con tutta probabilità, da questa sorta di ...

Mosca contro missili Usa Europa Giappone : (ANSA) - Mosca, 19 DIC - Mosca dubita che il dispiegamento di sistemi missilistici difensivi americani in Romania e in Polonia servirà ad aumentare la sicurezza di questi Paesi, e critica lo ...

Atalanta contro il Dortmund nei sedicesimi di Europa League : il commento di Percassi : Attraverso il sito ufficiale dell’Atalanta, il patron degli orobici, Antonio Percassi, ha commentato il sorteggio di Europa League che vedrà impegnata la ‘Dea’ ai sedicesimi contro il Dortmund: “contro una squadra forte come il Borussia Dortmund per l’Atalanta si tratta ancora una volta di una grande sfida. Sarà un confronto difficile ma al tempo stesso stimolante, perché va considerato come un’importante occasione di ...

I big dell'Europa contro Donald Trump : "La riforma del fisco ci preoccupa molto" : La riforma del fisco dell'amministrazione Trump, così come formulata al momento, "causa preoccupazioni significative dalla prospettiva europea". Lo affermano i ministri delle Finanze di Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito in una lettera congiunta indirizzata al segretario americano al Tesoro, Steven Mnuchin. Per i ministri alcuni elementi della riforma rischiano di discriminare le società non americane, andando contro ...