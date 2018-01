Eros | i trend sessuali del 2018

: Fermi tutti: il trend 2018 per il sesso di coppia è il pegging. - LetteraDonna : Fermi tutti: il trend 2018 per il sesso di coppia è il pegging. - jenniferpas90 : Il pegging fra i trend sessuali del 2018 -

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Realtà virtuale, onde soniche, sex toy stampati in 3D: ecco cosa riserva il, per quel che riguarda i fenomeni più in voga nell’ambito dell’secondo uno studio (richiesto da Lelo), che ha analizzato i fenomeni di attualità con maggiore risonanza degli ultimi 12 mesi per ipotizzare quelli che vimilmente caratterizzeranno l’anno nuovo. La svolta sempre più hi-tech è subito evidente, ma non mancano novità anche nei comportamenti. Rispetto e Consenso Il dibattito aperto dal caso Weinstein ha aperto una riflessione -finalmente! – sui temi dello spazio personale, del rispetto e del consenso di uomini e donne, etero e omo. Dovrebbe essere la base di ogni rapporto, qualcosa di scontato ma l’attualità continua a ricordare quanti ancora ne siano sufficientemente consapevoli. Sex Toy Sonico Nel 2017 è stato lanciato SONA, un innovativo ...