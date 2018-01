Equo compenso | le ultime novità dopo la Legge di Bilancio 2018

Manovra - ok della Camera. Dall’Ape sociale all’Equo compenso - le novità : La Camera ha dato il via libera alla Manovra con 270 voti favorevoli, 172 voti contrari, 5 astenuti. Il disegno di legge torna ora, in terza lettura, all’esame del Senato: il semaforo verde definitivo è atteso tra stasera e domani...

Manovra - sì alla fiducia. Tra le ultime correzioni Equo compenso e norme coop : Con 296 voti a favore e 160 contrari l'Aula di Montecitorio ha rinnovato la fiducia al Governo. La votazione finale che chiuderà la seconda lettura si terrà venerdì alle 12:30. A quel punto, il testo passerà al Senato...

Dal bonus bebè all'Equo compenso : ecco i nuovi emendamenti alla Manovra : Un'altro emendamento contempla invece la maggiorazione dell'indennità o della parte variabile della retribuzione per il personale anche dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze . La ...

Manovra - ok Equo compenso 'rafforzato' : (ANSA) - ROMA, 19 DIC - equo compenso per le prestazioni professionali 'irrobustito' nella Legge di Bilancio per il 2018, all'esame della Camera: è, infatti, stato approvato l'emendamento a firma ...

Professioni - «sì» alle nuove regole su Equo compenso. Via libera alla web tax semplificata : In nottata il via libera all’emendamento riscritto dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e presentato da Nunzia Di Girolamo (Fi) sulla nuova disciplina dell’equo compenso. Tre i correttivi, in linea con le richieste delle associazioni di categoria e con le indicazioni giunte dopo il via libera del Senato alla manovra in prima lettura dall’Antitrust. La digital tax non si applicherà all’e-commerce e si riduce dal 6 al 3% il prelievo...

Decreto fiscale è legge - ok a rottamazione bis - stretta e-cig ed Equo compenso professionisti. Il governo popne la fiducia sulla manovra : Dalla rottamazione bis delle cartelle all'uscita di scuola 'liberà per gli under 14 passando per la stretta sull'e-cig, le bollette a 28 giorni e l'equo compenso, su cui il ministro Orlando ha già ...

Equo compenso - Inarcassa e Fondazione su pronucnia Antitrust : Roma, 29 nov. (askanews) 'Dignità del lavoro, qualità professionale e concorrenza non sono aspetti antitetici tra loro, ma obiettivi da perseguire insieme per evitare battaglie ideologiche e ...

Decreto fiscale - giovedì fiducia e voto finale alla Camera. Resta Equo compenso per tutti : Tra le novità contenute nel provvedimento, la stretta sulla vendita della sigaretta elettronica, che sarà consentita solo nelle tabaccherie e nelle rivendite autorizzate. Da segnalare anche che la fatturazione diventa obbligatoriamente mensile per telefoni e pay-tv...

"Le regole dell'Equo compenso difendono le libere professioni" : Il ministro Orlando contro la bocciatura dell'Antitrust La platea è l'assemblea annuale dei commercialisti genovesi. Èlì, sul palco del teatro Carlo Felice, che il ministro Orlando fa calare la spada ...

DL Fiscale. Antitrust : Equo compenso professionisti è anticoncorrenziale : Le tariffe professionali fisse e minime, introdotte al Senato con il Decreto fiscale ora in discussione alla Camera, violano i principi concorrenziali per il Garante della Concorrenza e del Mercato

Orlando all'Antitrust : 'Sull'Equo compenso valuti meglio' : 'Non si tratta di una bocciatura, non c'è stato nessun provvedimento di carattere formale. Noi pensiamo che l'Antitrust non valuti il fatto che nelle professioni si è già determinata una profonda ...