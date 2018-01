Emergenza siccità in Turchia | si prega per la pioggia

: @renatobrunetta quali interventi d'emergenza proponete per l'emergenza caldo? La siccità colpirà ancora il settore agricolo... - nicholaspecore1 : @renatobrunetta quali interventi d'emergenza proponete per l'emergenza caldo? La siccità colpirà ancora il settore agricolo... - 37Boogie : @MeteoGiuliacci ciao so che conoscevi Andreotti ma riguardo il meteo adesso se non c’è neve in pianura d’inverno è… - GDS_it : Invasi mezzi vuoti, emergenza al Sud. Il ministro Martina: pronti nuovi fondi per infrastrutture e lotta agli sprec… - notizie_palermo : Palermo Today: Acqua, scongiurato l'incubo turnazione: Amap affitta 6 pozzi per fronteggiare l'emergenza - LeUSicilia : RT @pinoapprendi: Di emergenza in emergenza. EMERGENZA INCENDI EMERGENZA DISSESTI IDROGEOLOGICI EMERGENZA RIFIUTI EMERGENZA SICCITÀ' Un bel… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Allarmein: le precipitazioni non sono mai state così scarse negli ultimi 44 anni. In alcuni villaggi nel centro dell’Anatolia e nel sud est del Paese i contadini si sono affidati ad una sorta di “preghiera della neve“: “Abbiamo chiesto a dio di far piovere e nevicare, si tratta di acqua che serve alla terra e alla vita di queste persone, legate all’agricoltura. Solo l’anno scorso qui c’era un metro e mezzo di neve“, ha spiegato l’imam di Mus in un’intervista ad Haber Turk. Si teme che vadano perse le colture di grano, barbabietola da zucchero e orzo. In crisi anche le dighe che garantiscono rifornimenti a Istanbul, Ankara e Smirne. L'articoloin: siper lasembra essere il primo su Meteo Web.