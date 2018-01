EMANUELE SCIERI Le conclusioni dell' inchiesta | Non fu suicidio Chi l' ha

Chi l'ha visto - anticipazioni 17 gennaio : la morte di EMANUELE SCIERI - info streaming : CHI l'ha visto, DIRETTA streaming E REPLICA " In riferimento alla visione in streaming della nuova puntata di Chi l'ha visto di stasera, ricordiamo che su Rai.Tv sarà possibile vedere la 'diretta' ...

Chi l'ha visto? del 17 gennaio sulla morte del parà EMANUELE Scieri

EMANUELE SCIERI - il procuratore militare : “Sentimmo centinaia di militari - ma non venne fuori niente. Indagini da riaprire” : Dopo 18 anni, il caso irrisolto della morte del parà Emanuele Scieri, 26 anni, torna a bussare alla porta di un vecchio lupo della magistratura militare. Marco De Paolis, 58 anni, oggi a capo della Procura militare di Roma, era il procuratore di La Spezia che, all’indomani della morte del soldato siracusano nella caserma Gamerra di Pisa, chiese l’archiviazione delle Indagini. Non c’erano abbastanza prove per percorrere la pista di un episodio di ...

EMANUELE SCIERI - lo slalom dei deputati tra i silenzi degli ex della Folgore : “In caserma c’era una disciplina parallela” : Avevano detto che era salito sulla torre per cercare il campo per il telefonino. Avevano detto che aveva scelto quel posto per una prova di forza, per fare le trazioni. Avevano detto che era stato un incidente. Avevano detto che a 26 anni, soldato di leva, da pochi mesi laureato in giurisprudenza, si era ammazzato in quella caserma di Pisa, dov’era appena arrivato. Avevano detto, ma nulla di quello che hanno detto era vero. Avevano detto, ...

Morte del soldato Scieri - la commissione di inchiesta : “EMANUELE fu aggredito in caserma” : Morte del soldato Scieri, la commissione di inchiesta: “Emanuele fu aggredito in caserma” La commissione guidata da Sofia Amoddio (PD) ha accertato che alla Gamerra avvenivano “gravi atti di violenza, non riconducibili a semplice goliardia”. Proprio di uno di questi episodi sarebbe stato vittima Emanuele Scieri, morto dopo tre giorni dall’arrivo nella caserma di Pisa.Continua […] L'articolo Morte del soldato Scieri, la ...

EMANUELE Scieri/ “Non fu suicidio" : Commissione parlamentare d'inchiesta smentisce tesi della Folgore : Emanuele Scieri, parò morto nel 1999 alla Gamerra di Pisa: la Commissione parlamentare d'inchiesta ha concluso i suoi lavori. La conclusione choc: non fu suicidio.(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 16:17:00 GMT)

Morte del parà EMANUELE SCIERI - commissione d'inchiesta : Fu aggredito prima di volare giù : Emanuele Scieri morì a Pisa, nella caserma Gamerra della Folgore, diciotto anni fa. Il suo corpo senza vita fu trovato lunedì 16 agosto 1999, intorno alle 13.50, alla base della scala esterna della torre utilizzata per far asciugare i paracaduti. Di lui si erano perse le tracce il venerdi precedente (13 agosto), quando verso le 22.15 fumò una sigaretta (forse la sua ultima) in compagnia di un commilitone. Da lì due giorni di buio e silenzio. E ...

EMANUELE SCIERI - parà morto in caserma. Non è suicidio - è stato aggredito : ROMA Il parà Emanuele Scieri trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto 1999 non si è tolto la vita, ma è stato aggredito. Questo l'esito della relazione finale della commissione ...