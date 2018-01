U&D - Giulia Latini attacca Luca e Ivana : ecco cosa pensa dELLA loro storia Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su #Uomini e donne, che ha appena visto Gemma Galgani essere paparazzata in dolce compagnia [Video]. Le ultime novita' ci svelano che Giulia Latini ha risposto per le rime agli haters dopo aver commentato la storia d'amore tra #Luca onestini e Ivana Mrazova durante Casa Signorini. Giulia Latini rompe il silenzio su Luca Onestini e Ivana Mrazova Le novita' sui protagonisti Uomini e Donne [Video] ...

U&D - Giulia Latini attacca Luca e Ivana : ecco cosa pensa dELLA loro storia : eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su Uomini e Donne, che ha appena visto Gemma Galgani essere paparazzata in dolce compagnia. Le ultime novità ci svelano che Giulia Latini ha risposto per le rime agli haters dopo aver commentato la storia d'amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova durante Casa Signorini. Giulia Latini rompe il silenzio su Luca Onestini e Ivana Mrazova Le novità sui protagonisti Uomini e Donne rivelano che Luca ...

ELLA & JOHN - THE LEISURE SEEKER di Paolo Virzì (2017) : A un anno da La pazza gioia e al culmine di una carriera che l'ha reso uno dei più importanti registi del panorama italiano, Paolo Virzì spicca finalmente il salto e gira in Usa la sua prima pellicola internazionale e in lingua inglese (seppur di produzione italo-francese), che per giunta si giova dELLA presenza di due star straordinarie come Helen Mirren e Donald Sutherland. Il titolo ELLA & JOHN semplifica quello ...

ELLA & John – The Leisure Seeker - il trailer del nuovo film di Paolo Virzì con Hellen Mirren e Donald Sutherland : È uscito il 17 gennaio Ella & John – The Leisure Seeker, il nuovo film di Paolo Virzì. Scrive Davide Turrini su queste pagine: “Hemingway, Janis Joplin, Donald Trump e Donald Sutherland. L’italiano in America è sempre un Paolo, ma questa volta di cognome fa Virzì. E sulle strade degli Stati Uniti, dove ha girato The Leisure Seeker, in Concorso alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia, l’autore de La Pazza Gioia sembra aver preso ...

“’90 Special” - le Lollipop - Benji&Fede e gli Eiffel 65 ospiti dELLA prima puntata : ROMA – Mercoledì 17 gennaio, in diretta in prima serata su Italia 1, arriva “’90 Special”, il nuovo show condotto da Nicola Savino che celebra il mitico decennio.In un clima di grande festa, per cinque puntate, “’90 Special” ripercorrerà i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così come gli […] L'articolo “’90 Special”, le Lollipop, Benji&Fede e gli Eiffel 65 ospiti della prima puntata sembra essere il primo su ...

Prata & Mastrale Lawyers’ Tennis Cup - i risultati dELLA sesta giornata : La Prata & Mastrale Lawyers’ Tennis Cup è arrivata alla sesta giornata: ecco tutti i risultati L'articolo Prata & Mastrale Lawyers’ Tennis Cup, i risultati della sesta giornata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MOA CASHMERE & LOBSTER / Il ristorante protagonista dELLA prima puntata di Alessandro Borgese 4 Ristoranti : Il ristorante Moa CASHMERE & LOBSTER sarà protagonista della prima puntata della nuova edizione di 4 Ristoranti, programma con lo chef Alessandro Borghese. (Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 14:40:00 GMT)

Giornata dELLA Memoria - a Fiumicino il concerto dei Rom & Gagé : Roma, 12 gennaio 2018 – In occasione della celebrazione della “Giornata della Memoria” il 27 gennaio prossimo si terrà a Fiumicino il concerto dei “Rom & Gagé”, un ensamble di musicisti d’eccezione, alcuni stabilmente in organico negli spettacoli di Moni Ovadia. L’evento, realizzato con il contributo del Comune di Fiumicino e dell’associazione culturale ‘Cantodinizio’, è stato inserito [...]

Pil - buone notizie anche da S&P : 'Italia si è unita al ballo dELLA ripresa' : Lo afferma Six, capo economista per l'Europa, ricordando comunque che 'il processo di recupero sarà lungo'

H&M e la pubblicità dELLA polemica : razzismo o becero errore? : Non sono bastate le immediate scuse dell’azienda a placare le polemiche per la pubblicità H&M accusata di razzismo, che mostra la foto di un bimbo di colore con addosso una felpa verde. E fino a qui nulla di strano. La questione è tutta nella scritta: ‘The coolest monkey in the jungle’, ‘La scimmia più bella della giungla’. Quella che per la catena di abbigliamento svedese doveva essere, forse, una simpatica trovata pubblicitaria, è stata ...

Torino - torna “Fish&Chips” il festival del cinema erotico : “Un omaggio ai 50 anni dELLA rivoluzione sessuale” : Al via la terza edizione del Fish & Chips Erotic Film festival. Un omaggio al cinquantenario della rivoluzione sessuale del ’68, una selezione di 11 film in concorso e numerosi cortometraggi internazionali. L’intervista alla giovanissima direttrice Chiara Pellegrini che racconta: “Purtroppo o per fortuna nessuno ha mai protestato contro questo festival, anzi la città di Torino lo ha accolto molto bene sin ...

NBA - lo scatto razzista dELLA campagna H&M e la reazione di LeBron James : 'Io vedo un giovane re' : In tempi già "burrascosi" per quanto riguarda gli equilibri sociali e razziali di una nazione già scossa da troppe tensioni, l'ultima cosa di cui si sentiva il bisogno è la trovata di qualche ...