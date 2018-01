Elezioni | il vero volto del centrodestra | a Sesto una via per Craxi E in Sicilia “la

Sam - il primo politico-robot vuole candidarsi per le Elezioni del 2020 : “farò davvero ciò che vuole la gente in modo scientifico” : I politici in Nuova Zelanda dovrebbero guardarsi le spalle, perché presto potrebbero affrontare la dura competizione di un robot. Sam è il primo politico-robot del mondo con cui gli utenti possono interagire su Facebook Messenger. Rappresenta i costituenti della Nuova Zelanda e afferma di considerare la posizione di tutti, senza pregiudizi, quando prende decisioni. Potremmo vederlo in azione molto presto, in quanto il suo creatore afferma che ...

Le Elezioni siciliane. Davvero siciliane? : Mai come questa volta le elezioni regionali siciliane hanno destato l'attenzione di tutto il Paese. La ragione è evidente. Possono offrire spunti interessanti per dietrologi intenti a capire cosa succederà alle prossime elezioni nazionali. Pochi si chiedono invece quali effetti produrranno sulla Sicilia come tale, non come improbabile laboratorio politico nazionale. Per affrontare in questo modo la questione occorre chiedersi ...