Ecco Yakutsk - la città più fredda del Mondo : dove si trova e come si vive : L’inverno quest’anno è alquanto anomalo, con temperature che non sono mai andate sotto i 4 gradi al Sud e si sono tenute mediamente sui 10 gradi, mentre al Nord si è vista anche la neve ma anche lì il freddo dello scorso anno sembra un lontano ricordo. Ciò che in realtà aumenta la sensazione di freddo è però l’umidità, quella che ci entra “nelle ossa” e ci fa ammalare. Ma appena conoscerete Yakutsk, la città più fredda del Mondo, vi ritenerete ...