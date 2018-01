Ecco perchè trattenere gli starnuti può essere pericoloso

#influenza : Ecco perchè il contagio è arrivato alle stelle : Lo avevano previsto, l’influenza sta raggiungendo i suoi livelli massimi da gennaio con un incremento esponenziale proprio dai primi giorni del nuovo anno. Così i soggetti contagiati dall’influenza hanno raggiunto il numero di 4 milioni di malati bloccati al letto in tutta Italia. Il contagio avviene in modo molto semplice ma è il dopo ad allarmare, visto che i sintomi hanno portato alla morte ben 30 persone che non sono riuscite a ...

A scuola con i capelli gelati - raccolti 60mila euro per il bimbo : 'A lui ne andranno solo mille'. Ecco perché : LEGGI ANCHE Cammina per 4 chilometri a -9 gradi per andare a scuola, la foto del bimbo di 10 anni con i capelli gelati fa il giro del mondo Centinaia di persone hanno fatto delle offerte per poter ...

Sampdoria - Viviano svela : “Ecco perchè mi odiano gli juventini” : Il portiere Emiliano Viviano si candida ad essere protagonista nel campionato di Serie A ma nel frattempo svela alcuni aneddoti sulla Fiorentina ospite della web serie GoalCar: “Firenze è stato il sogno di vita. Non sono rimasto perché l’allenatore (Montella, ndr) non mi ha voluto. Con lui ho un rapporto normale. Secondo me aveva, e forse ha ancora, la convinzione che non potessi dare il massimo alla Fiorentina, e magari ha anche ragione. ...

Giulia Bongiorno si candida con la Lega : «Ecco perché» Diretta video a #CorriereLive : L’avvocato dopo l’ufficializzazione della propria candidatura a fianco di matteo Salvini ospite negli studi del Corriere della Sera. Per le domande su twitter hashtag #CorriereLive. Conduce Tommaso Labate

Ecco perché è importante consumare frutta e verdura di stagione. Il calendario dell’ortofrutta : Che siano un piatto principale, a fine pasto, a merenda, a colazione o quando si preferisce la frutta e la verdura fresche accompagnano ogni giorno la nostra vita e le varietà a disposizione sono innumerevoli. Questi alimenti sono un vero toccasana per la nostra salute, è molto importante consumarli durante la loro stagione perché: dopo la raccolta il contenuto in vitamine diminuisce inevitabilmente; – il prodotto di stagione, di solito ...

Un eccezionale evento astronomico : arriva la “Superluna blu di sangue” - Ecco perché è speciale e imperdibile : Il 31 gennaio 2018 si verificherà un evento astronomico eccezionale, una “tripletta lunare“: la NASA ha dedicato un approfondimento all’eclissi che si verificherà a fine mese e che interesserà il nostro satellite: “Se vivete nella parte occidentale del Nord America, in Alaska, nelle Hawaii,” spiega l’Agenzia spaziale statunitense, è in programma “una tripletta lunare: una Superluna blu di sangue prima ...

Dzeko-Chelsea? Frottole di mercato : Ecco perchè la trattativa non sta in piedi : Nella giornata di ieri si è tanto parlato di una presunta trattativa tra Chelsea e Roma per la coppia Dzeko-Emerson. Ebbene, i giallorossi proseguono parlando con il club di Conte del terzino brasiliano, ma Dzeko non verrà ceduto. Il motivo è molto semplice. Andando ad analizzare la trattativa così come è stata riportata da alcuni organi di stampa, ci sono dei ‘problemi’ insormontabili che portano a credere che non ci sia nulla di ...

Torino - Niang fa mea culpa : “Ecco perchè non corro”. E su Mihajlovic e Mazzarri… : Il goal contro il Bologna potrebbe essere quello della definitiva rinascinta per Niang che già da a partire da domenica contro il Sassuolo vuole riconfermarsi. L’attaccante del Torino è consapevole di aver reso al di sotto delle proprie aspettative e di non aver ripagato la fiducia di Mihajlovic: “Si è speso tanto, il mister, per me. Mi sembrava giusto ringraziarlo. Ma ora c’è Mazzarri: l’anno scorso al Watford gli dissi che sarebbe stato ...

Ricerca : Miles Davis non sarebbe mai diventato Mozart - Ecco perché : Che Miles Davis non fosse Mozart era chiaro alle orecchie di qualunque profano. Ma non è una questione di gusti. C’è un muro ‘invisibile’ che rende difficile anche agli interpreti più eclettici di un certo genere musicale vestire i panni dei colleghi votati a un altro stile. E la ragione è nel cervello stesso dei musicisti. Lo aveva capito un pianista jazz di fama mondiale come Keith Jarret. In un’intervista, interrogato ...

Influenza 2018 - la più diffusa dal 2004 : “Ecco perché è così aggressiva” : Il fatto che l’Influenza quest’anno sia stata cosi’ aggressiva, colpendo già quasi 4 milioni di italiani e battendo ogni record degli ultimi 15 anni a parte le stagioni 2004 e 2009 (che pero’ era quella dell’Influenza A), è principalmente colpa di un nuovo ceppo virale, lo Yamagata, che ha sorpreso gli esperti rivelandosi piu’ virulento del previsto. Lo spiega all’Agi Fabrizio Pregliasco, virologo ...

FEDERICO BERNARDESCHI / Juventus news - l'ex Fiorentina : Ecco perché ho detto subito sì ai bianconeri : FEDERICO Bernadeschi, Juventus news: l'ex viola ha chiarito perché ha detto subito sì ai bianconeri. Il ragazzo si è poi messo a disposizione di Massimiliano Allegri per giocare ovunque.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 17:09:00 GMT)

ANNA TEDESCO/ Uomini e donne - la dama chiarisce : "Ecco perchè sono tornata" : ANNA TEDESCO torna a Uomini e donne dimenticando Giorgio che, però, si dice deluso dal suo comportamento. Le discussioni con Gemma e Gianni Sperti non mancheranno, ecco cosa vedremo(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 15:36:00 GMT)